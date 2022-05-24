«Коло Коло» — «Форталеза». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

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24 мая 2022, 11:35

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Коло Коло» небольшим фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00. Шансы «Форталезы» одержать викторию оцениваются в 3.90, а ничья идет по котировке 3.50.

Аналитики также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболисты «Коло Коло» ведут борьбу за второе место в группе F Кубка Либертадорес. Перед последним туром представитель Чили занимает третью позицию, отставая от ближайшего соперника по дополнительным баллам.

В целом команды показали синхронные результаты в пяти сыгранных турах: по две победы, одна ничья и два поражения. А первая встреча соперников завершилась гостевой победой «Коло Коло» (2:1).

Игроки «Форталезы» прибавили ближе к концу групповой стадии. В их активе победа и ничья с «Ривер Плейтом» (2:1 и 1:1), а также выигранный матч прошлого тура у главного аутсайдера квартета «Альянса» (2:0).

Информация для ставок

«Коло Коло» выиграл 7 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Форталеза» проиграла 2 из последних 3 матчей всех турниров

«Коло Коло» забивал минимум два гола в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Коло Коло» сыграет на домашней арене, имея практику успешных матчей против «Форталезы» в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес. Поэтому, рекомендуем поставить на хозяев через нулевую фору по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.