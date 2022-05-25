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«Либертад» — «Стронгест». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

25 мая 2022, 14:25
Либертад

Ставки букмекеров

«Либертад» считается фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.40, а победа «Стронгеста» идет в линии по котировке 7.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.208.51
Мелбет 1.47 4.50 5.85
1XBET 1.44 4.54 6.45
BetBoom 1.49 4.43 6.01

Аналитики также склоняются к результативному счету в предстоящей игре. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Либертад» занимает условное первое место группы, опережая «Атлетико» Паранаэнсе по дополнительным показателям. В пяти матчах Кубка Либертадорес клуб из Парагвая заработал семь очков: две победы, одна ничья и два проигрыша.

После успешного старта турнира футболисты «Либертада» допустили две осечки подряд, уступив в последних турах «Каракасу» (0:1) и «Атлетико» (0:2).

«Стронгест» тоже борется за выход в плей-офф, занимая третью позицию с шестью набранными очками. Клуб из Боливии включился в гонку за первые два места за счет успехов в трех минувших турах, где ему удалось победить «Атлетико» (5:0), а также дважды разделить очки с «Каракасом» (1:1 и 0:0).

Информация для ставок

  • «Либертад» выиграл 9 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Стронгест» не побеждал в 4 из последних 5 гостевых матчей
  • «Либертад» побеждал «Стронгест» в 3 из 5 очных встреч

Прогноз

Обе встречи команд на поле «Либертада» завершались крупными победами хозяев поля – 5:1 и 3:0. Поэтому, рекомендуем ставку на фору (-1) гол в пользу «Либертада» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.75 1.63 2.30
Мелбет 2.32 1.66
1XBET 3.80 1.28
BetBoom 3.73 1.26 2.26 1.62 1.75 2.05
Все комментарии
t96nndbnk9xu
t96nndbnk9xu
25 мая в 16:29
Победу одержит футбольный клуб «Либертад»
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