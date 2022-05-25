«Либертад» — «Стронгест». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

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25 мая 2022, 14:25

Ставки букмекеров

«Либертад» считается фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.40, а победа «Стронгеста» идет в линии по котировке 7.10.

Аналитики также склоняются к результативному счету в предстоящей игре. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Либертад» занимает условное первое место группы, опережая «Атлетико» Паранаэнсе по дополнительным показателям. В пяти матчах Кубка Либертадорес клуб из Парагвая заработал семь очков: две победы, одна ничья и два проигрыша.

После успешного старта турнира футболисты «Либертада» допустили две осечки подряд, уступив в последних турах «Каракасу» (0:1) и «Атлетико» (0:2).

«Стронгест» тоже борется за выход в плей-офф, занимая третью позицию с шестью набранными очками. Клуб из Боливии включился в гонку за первые два места за счет успехов в трех минувших турах, где ему удалось победить «Атлетико» (5:0), а также дважды разделить очки с «Каракасом» (1:1 и 0:0).

Информация для ставок

«Либертад» выиграл 9 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Стронгест» не побеждал в 4 из последних 5 гостевых матчей

«Либертад» побеждал «Стронгест» в 3 из 5 очных встреч

Прогноз

Обе встречи команд на поле «Либертада» завершались крупными победами хозяев поля – 5:1 и 3:0. Поэтому, рекомендуем ставку на фору (-1) гол в пользу «Либертада» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.