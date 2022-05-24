«Ривер Плейт» — «Альянса» Лима. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

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24 мая 2022, 11:44

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в победе «Ривер Плейта» в грядущем поединке. Ставки с таким условием компания Фонбет принимает по условному коэффициенту 1.05. Заключить пари на ничью можно по цене 10.00, а победа «Альянса» играется по котировке 20.00.

Учитывая, что хозяева неоспоримые фавориты, аналитики ждут от матча миниму три забитых гола. Поставить на ТБ (2,5) предлагается по котировке 1.38, ТМ(2,5) – 2.72.

Форма команд

«Ривер Плейт» гарантировал себе проход в 1/8 финала Кубка Либертадорес с первого места. За пять туров групповой стадии турнира аргентинский клуб заработал 13 очков, став недосягаемым для прямых конкурентов.

После ничейной встречи с «Форталезой» (1:1) в гостях футболисты «Ривер Плейта» разгромили на домашней арене «Коло Коло», забив сопернику четыре безответных гола. Защита представителя Аргентины в пяти турах соревнований пропустила всего два мяча.

«Альянса» уже не преследует турнирных задач в Кубке Либертадорес. Один заработанный балл в пяти турах расположил перуанский клуб на последнем месте турнирной таблицы, с которого он уже не сдвинется.

После ничейной встречи с «Коло Коло» футболисты «Альянса» потерпели четвертое поражение в квартете, проиграв на домашней арене «Форталезе» (0:2).

Информация для ставок

«Ривер Плейт» побеждал «Альянса» в 2 из 3 очных встречах

В пяти турах Кубка Либертадорес «Альянса» забил всего три гола

«Ривер Плейт» забил 10 мячей в пяти турах групповой стадии Кубка Либертадорес

Прогноз

Учитывая разницу в классе, рекомендуем поставить на победу «Ривер Плейта» через фору (-2) гола по коэффициенту в 1.40 в БК Фонбет.