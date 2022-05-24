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«Ривер Плейт» — «Альянса» Лима. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

24 мая 2022, 11:44
Ривер Плейт

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в победе «Ривер Плейта» в грядущем поединке. Ставки с таким условием компания Фонбет принимает по условному коэффициенту 1.05. Заключить пари на ничью можно по цене 10.00, а победа «Альянса» играется по котировке 20.00.

Кубок Либертадорес 2022
Ривер Плейт
Альянса
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
8 : 1
завершен
26 мая 2022, 01:00
четверг
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0712.9348.39

Учитывая, что хозяева неоспоримые фавориты, аналитики ждут от матча миниму три забитых гола. Поставить на ТБ(2,5) предлагается по котировке 1.38, ТМ(2,5) – 2.72.

Форма команд

«Ривер Плейт» гарантировал себе проход в 1/8 финала Кубка Либертадорес с первого места. За пять туров групповой стадии турнира аргентинский клуб заработал 13 очков, став недосягаемым для прямых конкурентов.

После ничейной встречи с «Форталезой» (1:1) в гостях футболисты «Ривер Плейта» разгромили на домашней арене «Коло Коло», забив сопернику четыре безответных гола. Защита представителя Аргентины в пяти турах соревнований пропустила всего два мяча.

«Альянса» уже не преследует турнирных задач в Кубке Либертадорес. Один заработанный балл в пяти турах расположил перуанский клуб на последнем месте турнирной таблицы, с которого он уже не сдвинется.

После ничейной встречи с «Коло Коло» футболисты «Альянса» потерпели четвертое поражение в квартете, проиграв на домашней арене «Форталезе» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ривер Плейт» побеждал «Альянса» в 2 из 3 очных встречах
  • В пяти турах Кубка Либертадорес «Альянса» забил всего три гола
  • «Ривер Плейт» забил 10 мячей в пяти турах групповой стадии Кубка Либертадорес

Прогноз

Учитывая разницу в классе, рекомендуем поставить на победу «Ривер Плейта» через фору (-2) гола по коэффициенту в 1.40 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.43 2.31 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
24 мая в 18:49
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1). Удачи
zu448zv28d4j
zu448zv28d4j
24 мая в 17:57
Фаворит матча футбольный клуб «Ривер Плейт»
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24 мая в 17:56
Победу одержит футбольный клуб «Ривер Плейт»
shlomo2
shlomo2
24 мая в 11:46
Хозяева фавориты матча
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