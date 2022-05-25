«Серро Портеньо» — «Олимпия». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

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25 мая 2022, 14:07

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет оценили такой линией: победа «Сьерро Портеньо» играется по коэффициенту 2.15, на ничью можно поставить за 3.35, а победа «Олимпии» идет по котировке 3.10. Как видим, у хозяев статус умеренного фаворита.

Что касается возможной результативности матча, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового формата. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.82, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Серро Портеньо» занимает второе место группы, набрав за пять туров восемь очков. Чтобы гарантировать себе проход в плей-офф Кубка Либертадорес, представителю Парагвая достаточно не проиграть в предстоящем матче.

Две победы в квартете игроки «Серро Портеньо» оформили в играх с «Колон» (3:1) и «Пеньяоролем» (1:0). После этих матчей последовал проигрыш от «Колона» (1:2) и ничья с тем же «Пеньяролем» (0:0).

«Олимпия», занимая третье место в группе, может пройти в плей-офф, в случае победы в предстоящем поединке. Еще один представитель Парагвая заработал пять очков за пять туров, установив следующие показатели успешности: одна победа, две ничьи и два проигрыша.

После успешного матча против «Пеньяораля» (1:0) на домашней арене футболисты «Олимпии» проиграли в гостях «Колону» (1:2).

Информация для ставок

«Серро Портеньо» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из 5 матчей группы

«Олимпия» сыграла на ТМ(2,5) в 3 из 5 матчей квартета

В 3 из последних 4 очных встреч соперников голы забивала только одна команда

Прогноз

Статистика и результативность, которую демонстрируют «Серро Портеньо» и «Олимпия», указывают на то, что этот матч получится низовым. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет.