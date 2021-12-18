«Кёльн» — «Штутгарт». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 22:50

В 17-м туре чемпионата Германии в гости к «Кёльну» приедет «Штутгарт». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кёльна» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.01. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.67. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.59.

Форма команд

«Кёльн» за последние пять матчей проиграл всего один, клуб уверенно держится в середине турнирной таблицы. Коллектив расположился на 10-м месте с 22 очками в активе. В последних двух поединках «Кёльн» обыграл «Вольфсбург» (3:2), а ранее проиграл «Аугсбургу» (0:2).

«Штутгарт» старается набирать очки в последних матчах немецкого первенства. Команда заработала 17 баллов и занимает 15-е место. Во второй половине сезона коллективу придется упорно трудиться, чтобы сохранить свое место в Бундеслиге. В прошлом матче «Штутгарт» разгромно проиграл «Баварии» (0:5), а ранее одержал выездную победу над «Вольфсбургом» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кёльна» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей у «Кёльна»

Пять из восьми матчей между командами на поле «Кёльна» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» является фаворитом в этом поединке, однако уверенности в победе команды не так много. Рекомендуем не рисковать и поверить в то, что оба коллектива смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.