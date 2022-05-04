«Кельн» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.64. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.
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07 мая 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.
Форма команд
«Вольфсбург» в этом сезоне выступал на нескольких фронтах и везде потерпел неудачу. Команда не вышла из группы Лиги Чемпионов, а в чемпионате за два тура до конца занимает 13 место с 38 баллами. Команда останется без еврокубков на следующий футбольный год и сможет сконцентрироваться на успешном выступлении в Бундеслиге. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее разгромил «Майнц» (5:0).
«Кельн» в последних поединках очень уверенно выступает и добивается результатов, о чем говорят 12 набранных очков в пяти турах Бундеслиги. Клуб располагается на шестом месте с 52 баллами и борется за попадание в еврокубки, поэтому футболистам очень нужны победы в двух последних матчах чемпионата Германии. Поединок с немотивированным «Вольфсбургом» дает хорошие шансы хозяевам. Два последних матча «Кельна» завершились победами над «Аугсбургом» (4:1) и «Арминией» (3:1).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Вольфсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кельн» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кельн» выиграл три из пяти домашних матчей с «Вольфсбургом» за последнее время
Прогноз
Исходя из статистики, команды играют в результативный футбол и мы предполагаем, что предстоящий поединок не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97.