«Кельн» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

1651661148

вчера, 13:45

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.64. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Вольфсбург» в этом сезоне выступал на нескольких фронтах и везде потерпел неудачу. Команда не вышла из группы Лиги Чемпионов, а в чемпионате за два тура до конца занимает 13 место с 38 баллами. Команда останется без еврокубков на следующий футбольный год и сможет сконцентрироваться на успешном выступлении в Бундеслиге. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее разгромил «Майнц» (5:0).

«Кельн» в последних поединках очень уверенно выступает и добивается результатов, о чем говорят 12 набранных очков в пяти турах Бундеслиги. Клуб располагается на шестом месте с 52 баллами и борется за попадание в еврокубки, поэтому футболистам очень нужны победы в двух последних матчах чемпионата Германии. Поединок с немотивированным «Вольфсбургом» дает хорошие шансы хозяевам. Два последних матча «Кельна» завершились победами над «Аугсбургом» (4:1) и «Арминией» (3:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Вольфсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кельн» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кельн» выиграл три из пяти домашних матчей с «Вольфсбургом» за последнее время

Прогноз

Исходя из статистики, команды играют в результативный футбол и мы предполагаем, что предстоящий поединок не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97.