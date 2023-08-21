«Антверпен» — АЕК. Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.08.2023)

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сегодня, 17:33

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Антверпен». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «красных» принимаются ставки по коэффициенту 2.19. Выигрыш АЕКа рассчитывается по коэффициенту 3.20. В случае выбора ничейного исхода в линии предлагается умножить сумму ставки на 3.55.

Следующие цифры можно наблюдать в разделе тоталов: низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.95, а на тотал больше 2.5 голов за футбольный поединок предлагается коэффициент 1.86. Букмекеры верят в то, что обе команды порадуют своих поклонников забитыми мячами. Коэффициент 1.69 предлагается на исход: обе забьют – да.

Форма команд

Команда из Антверпена по итогам прошлого сезона чемпионата Бельгии заняла первое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи «красных» с «двуглавыми орлами» из Афин, предлагается рассмотреть несколько матчей «Супер звёзд» за последнее время. С минимальным счётом «Антверпен» на выезде уступил в матче 2-го тура нового сезона Про-лиги «Андерлехту». В сухую, поразив шесть раз ворота соперника, «красные» дома разгромили в игре позапрошлого тура команду «Кортрейк». На прошлых выходных ничейным исходом завершилась гостевая встреча с клубом «Хеверли Лувен» (1:1).

Шесть матчей подряд «жёлто-чёрные» не уступают своим соперникам. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием АЕКа. В сухую действующий чемпион Греции взял верх с большим счётом над командами «Антверпен», «Шахтёр» Донецк и «Волос». С разницей в пару мячей «двуглавые орлы» обыграли «Трабзонспор». Со счётом 2:1 «жёлто-чёрные» справились с «Динамо» из Загреба в первой полуфинальной игре квалификации Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась вничью (2:2). Таким образом, АЕК прошёл в финальную стадию квалификации.

Информация для ставок

«Антверпену» пока не удавалось, не только выигрывать у АЕКа, но даже поразить их ворота

Четыре победы одержали «двуглавые орлы» в четырёх крайних матчах

За аналогичный период «Супер звёзды» из Антверпена взяли верх над своими соперниками в трёх матчах.

Прогноз

Коэффициент 3.20 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу АЕКа. При прогнозировании исхода будущей встречи предлагаем довериться статистике личных матчей команд. «Двуглавые орлы» являются явно неудобным соперником для «Антверпена».