Болгария — Грузия. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.26. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.15, а если победят гости, то зайдет ставка по коэффициенту 3.16.
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завтра, 21:45
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
Болгария по-прежнему не может выиграть и прервать свою затянувшуюся негативную серию. В марте коллектив проиграл сборным Катара и Хорватии с одинаковым счетом (1:2), а несколько дней назад в первом туре Лиги наций расписал домашнюю ничью (1:1) с Северной Македонией.
Грузия в свою очередь продолжает выигрывать и радовать болельщиков содержательной игрой и результатами. В стартовом поединке турнира на пути команды стояла сборная Гибралтара и была без проблем разгромлена (4:0), а чуть ранее в рамках товарищеских встреч была расписана нулевая ничья с Албанией и победа над Боснией и Герцеговиной (1:0).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия Болгарии насчитывает пять поединков
- Грузия выиграла пять из шести последних матчей
- Четыре из пяти минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Грузия сохраняет свои ворота в неприкосновенности в пяти играх кряду, а Болгария пропускает в восьми подряд
Прогноз
В этом поединке, скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд. Вероятно, что победитель так и не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в БК Фонбет по интересному коэффициенту 3.15.