Болгария — Грузия. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2022)

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вчера, 22:40

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.26. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.15, а если победят гости, то зайдет ставка по коэффициенту 3.16.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Болгария по-прежнему не может выиграть и прервать свою затянувшуюся негативную серию. В марте коллектив проиграл сборным Катара и Хорватии с одинаковым счетом (1:2), а несколько дней назад в первом туре Лиги наций расписал домашнюю ничью (1:1) с Северной Македонией.

Грузия в свою очередь продолжает выигрывать и радовать болельщиков содержательной игрой и результатами. В стартовом поединке турнира на пути команды стояла сборная Гибралтара и была без проблем разгромлена (4:0), а чуть ранее в рамках товарищеских встреч была расписана нулевая ничья с Албанией и победа над Боснией и Герцеговиной (1:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Болгарии насчитывает пять поединков

Грузия выиграла пять из шести последних матчей

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Грузия сохраняет свои ворота в неприкосновенности в пяти играх кряду, а Болгария пропускает в восьми подряд

Прогноз

В этом поединке, скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд. Вероятно, что победитель так и не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в БК Фонбет по интересному коэффициенту 3.15.