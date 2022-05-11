«Майнц» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше3.5 мячей по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Майнц» провел относительно стабильный сезон, однако не смог зацепиться за зону еврокубков из-за частой потери очков в необязательных матчах. Клуб идет на девятой позиции и набрал 45 очков, отставая от ближайшего соперника всего один балл. Команда может порадовать своих болельщиков красивой победой на своем стадионе в последнем туре. В прошлой игре «Майнц» обыграл на выезде «Герту» (2:1), а ранее обыграл «Баварию» (3:1).

«Айнтрахт» Ф достиг большого успех в еврокубках, выйдя в финал Лиги Европы. Команда в случае победы сможет квалифицироваться в Лигу Чемпионов и предстоящий матч с «Рейнджерс» сейчас является самым важным для команды. Клуб занимает только 12 место в Бундеслиге с 41 очком и по ее итогам не сможет квалифицироваться в еврокубки. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а в матче Лиги Европы обыграл «Рейнджерс» (1:0).

Информация для ставок

Три последних матча «Айнтрахта» Ф завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Майнц» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех последних матчей у «Майнца»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Майнц» захочет красиво завершить сезон и одержать победу на своем поле в матче с командой, которая уже мыслями готовится к финалу Лиги Европы. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.