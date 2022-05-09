«Осасуна» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Хетафе», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.25.
|
- : -
завтра, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.58 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Хетафе» первый отрезок сезона был абсолютно худшей командой Ла Лиги и выглядел главным фаворитом на вылет. Однако в клубе произошли изменения к лучшему, и коллектив относительно себя обезопасил, спокойно доигрывая сезон. Сейчас команда занимает 15 место с набранными 37 баллами и ей практически не угрожает понижение в классе. В прошлом туре «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а ранее с тем же счетом разошелся миром и с «Бетисом».
«Осасуна» в нынешнем сезоне отыграла как типичный середняк Ла Лиги с уверенным запасом от зоны вылета, но практически без шансов на еврокубки. Перед стартом очередного тура клуб располагается на девятой позиции, сумев набрать 46 очков, что можно считать довольно неплохим результатом. В двух последних турах чемпионата «Осасуна» сыграла в две ничьи с «Эспаньолом» и «Эльче» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- Четыре последних поединка «Осасуны» завершились исходом «обе забьют»
- «Хетафе» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому и в этот раз стоит ожидать голевой засухи. Предлагаем не рисковать и сделать уверенную ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.