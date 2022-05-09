«Осасуна» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

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вчера, 15:14

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Хетафе», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.58 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Хетафе» первый отрезок сезона был абсолютно худшей командой Ла Лиги и выглядел главным фаворитом на вылет. Однако в клубе произошли изменения к лучшему, и коллектив относительно себя обезопасил, спокойно доигрывая сезон. Сейчас команда занимает 15 место с набранными 37 баллами и ей практически не угрожает понижение в классе. В прошлом туре «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а ранее с тем же счетом разошелся миром и с «Бетисом».

«Осасуна» в нынешнем сезоне отыграла как типичный середняк Ла Лиги с уверенным запасом от зоны вылета, но практически без шансов на еврокубки. Перед стартом очередного тура клуб располагается на девятой позиции, сумев набрать 46 очков, что можно считать довольно неплохим результатом. В двух последних турах чемпионата «Осасуна» сыграла в две ничьи с «Эспаньолом» и «Эльче» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних поединка «Осасуны» завершились исходом «обе забьют»

«Хетафе» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому и в этот раз стоит ожидать голевой засухи. Предлагаем не рисковать и сделать уверенную ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.