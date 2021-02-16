«Остенде» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (17.02.2021)

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сегодня, 21:41

В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии «Остенде» на своем поле примет «Генк». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 17 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Ставки на победу «Остенде» БК Бетсити принимает за 2.45, гостевой успех «Генка» можно сыграть по котировке 2.74. Заключить пари на ничью предлагается по коэффициенту 3.66.

По мнению аналитиков БК, этот матч будет результативным. Взять ставку на ТБ (2,5) можно за 1.70, ТМ(2,5) – 2.19.

Форма команд

«Остенде» проводит неплохой сезон в чемпионате Бельгии. В 26 турах «трехцветные» одержали 11 побед и шесть раз сыграли вничью, что суммарно принесло им 39 очков и текущее седьмое место в турнирной таблице.

Но расслабляться хозяевам этой игры никак нельзя, ведь прямые конкуренты в борьбе за место в плей-офф находятся на расстоянии одного балла. В прошлом туре Высшей лиги «Остенде» уверенно победил дома «Сент-Трейден» (3:1).

«Генк» сильно сбавил в 2021 году. В пяти минувших турах чемпионата команда одержала только одну победу, обыграв дома «Зюлте-Варегем» (3:2) 27 февраля. После этого «сине-белые» оступились во встрече с «Мехеленом» (0:0), а также проиграли дома «Андерлехту» (1:2).

Недобор очков откинул «Генк» на третью строчку в турнирной таблице. На вторую позицию поднялся «Антверпен», оторвавшийся на четыре зачетных пункта.

Дебютная встреча команд в этом сезоне пришлась на седьмой тур. Тогда «Генк» не удержал победный счет над «Остенде» в домашней игре (2:2).

Информация для ставок

«Остенде» идет на серии из семи домашних матчей без поражений

«Генк» побеждал «Остенде» в трех прошлых гостевых матчах

В четырех из пяти прошлых встреч команд на поле «Остенде» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с достаточной мотивацией. «Остенде» нужно брать очки, чтобы не выпасть из ТОП-8, а «Генк» должен пытаться вернуть себе второе место в турнирной таблице.

Как показывает статистика, в очных встречах оппоненты стабильно обмениваются результативными ударами. Учитывая вышесказанное, берем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.59 в БК Бетсити.

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