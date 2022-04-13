«Арока» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.04.2022)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет опубликовала такую линию ставок на этот матч: победу «Ароки» можно сыграть по коэффициенту 2.45, ничья доступна на отметке 3.05, а победа «Санта Клары» играется по котировке 3.00.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Арока» занимает 15-е место чемпионата. Команда накопила 26 баллов за 29 сыгранных туров, установив следующие цифры: шесть побед, восемь ничьих и 15 поражений. В среднем клуб забивает меньше гола за матч (27), а защита допустила 50 пропущенных мячей в лиге.

Выделим, что в пяти предыдущих турах «Арока» взяла только одну победу – дома над «Жил Висенте» (2:1), а в минувшем туре хозяева грядущей встречи уступили в гостях «Боавиште» (0:1).

«Санта Клара» находится на восьмой строчке португальской лиги, набрав 34 балла. В текущем розыгрыше чемпионата команда смогла взять восемь побед и 10 ничьих, проиграв 11 раз своим соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 32:46.

Отмечаем, что у «Санта Клары» за пять прошлых туров образовалось лишь одно поражение – в гостях у «Порту» (0:3), а на прошлой неделе команда успешно сыграла дома с «Эшторилом» (2:0).

Информация для ставок

«Арока» проиграла 6 из последних 8 домашних матчей чемпионата

«Санта Клара» выиграла только 1 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров

«Санта Клара» победила «Ароку» в матче первого круга чемпионата Португалии (2:1)

Прогноз

«Арока» нуждается в очках, чтобы не рухнуть в зону вылета, а у «Санта Клары» есть преимущество в игровом плане. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.