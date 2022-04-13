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«Арока» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.04.2022)

вчера, 10:05
Санта Клара

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет опубликовала такую линию ставок на этот матч: победу «Ароки» можно сыграть по коэффициенту 2.45, ничья доступна на отметке 3.05, а победа «Санта Клары» играется по котировке 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.103.18
Мелбет 2.53 3.08 3.05
1XBET 2.53 3.08 3.05

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Арока» занимает 15-е место чемпионата. Команда накопила 26 баллов за 29 сыгранных туров, установив следующие цифры: шесть побед, восемь ничьих и 15 поражений. В среднем клуб забивает меньше гола за матч (27), а защита допустила 50 пропущенных мячей в лиге.

Выделим, что в пяти предыдущих турах «Арока» взяла только одну победу – дома над «Жил Висенте» (2:1), а в минувшем туре хозяева грядущей встречи уступили в гостях «Боавиште» (0:1).

«Санта Клара» находится на восьмой строчке португальской лиги, набрав 34 балла. В текущем розыгрыше чемпионата команда смогла взять восемь побед и 10 ничьих, проиграв 11 раз своим соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 32:46.

Отмечаем, что у «Санта Клары» за пять прошлых туров образовалось лишь одно поражение – в гостях у «Порту» (0:3), а на прошлой неделе команда успешно сыграла дома с «Эшторилом» (2:0).

Информация для ставок

  • «Арока» проиграла 6 из последних 8 домашних матчей чемпионата
  • «Санта Клара» выиграла только 1 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров
  • «Санта Клара» победила «Ароку» в матче первого круга чемпионата Португалии (2:1)

Прогноз

«Арока» нуждается в очках, чтобы не рухнуть в зону вылета, а у «Санта Клары» есть преимущество в игровом плане. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.85 1.59 2.47
Мелбет 1.61 2.46
1XBET 1.61 2.46
Все комментарии
ka2q39c3tyhy
ka2q39c3tyhy
вчера в 17:58
Футбольный клуб «Арока» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 17:06
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:15
В этом матче я возьму ТМ 2.5. Арока будет очень осторожна, ведь даже условные 0-0 могут помочь ей в борьбе за выживание. Вы скажете, что мол гости могут расслабленно поиграть в открытый футбол в своё удовольствие? Ну тогда я вам отвечу тем, что Санта-Клара забивала лишь в одном из четырёх крайних турах лиги. А на выезде в чемпионате не может отличиться ни разу уже в трёх выездных матчах подряд. Арока, кстати, дома тоже мало забивает - в среднем меньше гола за игру. Уходила с поля, не огорчив соперника и в трёх из пяти крайних турах, и в трёх из пяти последних домашних поединках. Стоит ли ждать от таких команд яркого футбола? Не думаю.
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