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«Бенфика» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2022)

вчера, 10:47
Порту

Ставки букмекеров

Линия основных ставок от букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: побед «Бенфики» идет по коэффициенту 2.80, за ничью выставлена цена 3.70, а победа «Порту» играется по котировке 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.00 3.70 2.20
Мелбет 3.12 3.78 2.32
1XBET 3.12 3.78 2.32
BetBoom 3.07 3.68 2.21

Эксперты больше шансов отводят на то, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Набрав 71 балл за 32 тура, «Бенфика» расположилась на третьем месте чемпионата Португалии. В текущем розыгрыше лиги клуб из Лиссабона установил следующие показатели успешности: 22 выигранных матча, пять ничейных встреч и пять поражений. Атака команды, забившая 76 мячей, является второй по результативности в первенстве.

В четырех предыдущих турах чемпионата Португалии футболисты «Бенфики» набрали 10 из 12 возможных очков. В их активе победы над «Белененсешем» (3:1), «Спортингом» (2:0) и «Маритиму» (1:0), а также ничейная игра с «Фамаликау» (0:0).

«Порту» лидирует в португальской лиге, заработав 85 баллов. Такой результат позволяет клубу опережать второе место на шесть баллов. В проходящем сезоне чемпионата футболисты «Порту» одержали 27 побед и четыре ничьи, а единственное поражение состоялось в позапрошлом туре в гостях от «Браги» (0:1).

В предыдущем туре чемпионата футболисты «Порту» в результативном матче победили «Визелу» (4:2).

Информация для ставок

  • «Порту» побеждал в 24 из последних 27 матчей чемпионата
  • Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных встреч
  • «Бенфика» забивала и пропускала голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

Турнирное положение позволяет «Бенфике» и «Порту» сыграть с прицелом на атаку. Учитывая это, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.20 1.68
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 2.29 1.73
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
К слову, не будем и забывать и про великолепные оборонительные способности Бенфики и Порту в уходящей Примейре, которые пропускают в среднем эквиваленте менее одного гола за проведённый матч. Считаю, что и на этот раз в главном дерби всея Португалии не получится результативной эйфории. А напоследок напомню, что схватка между "орлами" и "драконами" под знаком первого круга завершилась сдержанным нейтралитетом 1:1.
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