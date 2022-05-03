«Бенфика» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2022)

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вчера, 10:47

Ставки букмекеров

Линия основных ставок от букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: побед «Бенфики» идет по коэффициенту 2.80, за ничью выставлена цена 3.70, а победа «Порту» играется по котировке 2.40.

Эксперты больше шансов отводят на то, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) гола играется по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Набрав 71 балл за 32 тура, «Бенфика» расположилась на третьем месте чемпионата Португалии. В текущем розыгрыше лиги клуб из Лиссабона установил следующие показатели успешности: 22 выигранных матча, пять ничейных встреч и пять поражений. Атака команды, забившая 76 мячей, является второй по результативности в первенстве.

В четырех предыдущих турах чемпионата Португалии футболисты «Бенфики» набрали 10 из 12 возможных очков. В их активе победы над «Белененсешем» (3:1), «Спортингом» (2:0) и «Маритиму» (1:0), а также ничейная игра с «Фамаликау» (0:0).

«Порту» лидирует в португальской лиге, заработав 85 баллов. Такой результат позволяет клубу опережать второе место на шесть баллов. В проходящем сезоне чемпионата футболисты «Порту» одержали 27 побед и четыре ничьи, а единственное поражение состоялось в позапрошлом туре в гостях от «Браги» (0:1).

В предыдущем туре чемпионата футболисты «Порту» в результативном матче победили «Визелу» (4:2).

Информация для ставок

«Порту» побеждал в 24 из последних 27 матчей чемпионата

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных встреч

«Бенфика» забивала и пропускала голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

Турнирное положение позволяет «Бенфике» и «Порту» сыграть с прицелом на атаку. Учитывая это, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.