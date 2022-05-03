«Боавишта» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2022)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию на эту игру: победа «Боавишты» играется по коэффициенту 2.90, за ничью выставлена цена 3.35, а победа «Витории» идет по котировке 2.25.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ожидают от команд результативного футбола. Вариант ТМ(2,5) гола играется з 1.75, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Боавишта» находится на 10-м месте чемпионата Португалии. Набрав в общей сложности 36 очков, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание за четыре тура до финиша.

В последних пяти турах португальской лиги «Боавишта» заработала девять баллов. Кроме победных встреч против «Морейренси» (2:1), «Ароки» (1:0) и Фамаликау» (2:1) клуб уступил «Маритиму» (0:4) и «Спортингу» (0:3).

«Витория» Гимарайнш занимает шестое место португальской лиги, претендуя на зону еврокубков, от которой клуб отстает на четыре балла. В последних пяти турах чемпионата команда допустила только один проигрыш, уступив «Порту» (0:1).

После этой неудачи «Витория» добилась победы над «Пасуш де Феррейрой» (4:0), а также разделила очки в играх с «Тонделой» (1:1) и «Санта Кларой» (1:1).

Информация для ставок

Соперники обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных встреч

«Витория» забивала и пропускала голы в 2 последних турах чемпионата

«Боавишта» выиграла только 1 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

Рекомендуем поставить н «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет. Исход этой ставки «Боавишта» и «Витория» стабильно обеспечивали в предыдущих противостояниях.