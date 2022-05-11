«Фамаликан» — «Брага» Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.05.2022)

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вчера, 11:42

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на эту игру: победа «Фамаликана» играется по коэффициенту 2.85, за ничью предложена цена 3.55, а победа «Браги» доступна по котировке 2.25.

Также аналитики считают, что команды порадуют болельщиков результативным футболом. Вариант пари на ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.68, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

Футболисты «Фамаликана» улучшили турнирное положение, заработав восемь очков за четыре предыдущих тура. Благодаря этим успехам клуб поднялся на 12-е место чемпионата Португалии, увеличив отрыв от зоны вылета до девяти очков.

После ничейных игр с «Жил Висенте» (2:2) и «Бенфикой» (0:0) «Фамаликан» оформил победы в противостояниях с «Эшторилом» (3:1) и «Белененсешем» (3:2).

«Брага» закрепилась на четвертое месте португальской лиги, одержав три победы кряду. В этой серии матчей клуб последовательно обыграл «Порту» (1:0), «Белененсеш» (1:0) и «Ароку» (1:0), продемонстрировав надежную игру в защите.

Выделим, что за 16 гостевых матчей этого сезона футболисты «Браги» одержали девять побед и четыре ничьи, допустив только три поражения от соперников.

Информация для ставок

«Брага» не пропускала голы в 5 прошлых турах чемпионата

«Брага» сыграла на ТМ(2,5) гола в 9 из прошлых 11 матчей лиги

«Брага» побеждала в 6 из прошлых 7 туров португальского чемпионата

«Фамаликан» никогда не побеждал «Брагу» в очных встречах

Прогноз

Ставка на победу «Браги» с нулевой форой видится оптимальным решением для этой игры. Заключить пари с таким условием букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.68.