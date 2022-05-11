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«Фамаликан» — «Брага» Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.05.2022)

вчера, 11:42
Брага

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на эту игру: победа «Фамаликана» играется по коэффициенту 2.85, за ничью предложена цена 3.55, а победа «Браги» доступна по котировке 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.983.802.30
Фонбет 2.95 3.75 2.25
Мелбет 2.91 3.70 2.31
1XBET 2.91 3.70 2.31

Также аналитики считают, что команды порадуют болельщиков результативным футболом. Вариант пари на ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.68, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

Футболисты «Фамаликана» улучшили турнирное положение, заработав восемь очков за четыре предыдущих тура. Благодаря этим успехам клуб поднялся на 12-е место чемпионата Португалии, увеличив отрыв от зоны вылета до девяти очков.

После ничейных игр с «Жил Висенте» (2:2) и «Бенфикой» (0:0) «Фамаликан» оформил победы в противостояниях с «Эшторилом» (3:1) и «Белененсешем» (3:2).

«Брага» закрепилась на четвертое месте португальской лиги, одержав три победы кряду. В этой серии матчей клуб последовательно обыграл «Порту» (1:0), «Белененсеш» (1:0) и «Ароку» (1:0), продемонстрировав надежную игру в защите.

Выделим, что за 16 гостевых матчей этого сезона футболисты «Браги» одержали девять побед и четыре ничьи, допустив только три поражения от соперников.

Информация для ставок

  • «Брага» не пропускала голы в 5 прошлых турах чемпионата
  • «Брага» сыграла на ТМ(2,5) гола в 9 из прошлых 11 матчей лиги
  • «Брага» побеждала в 6 из прошлых 7 туров португальского чемпионата
  • «Фамаликан» никогда не побеждал «Брагу» в очных встречах

Прогноз

Ставка на победу «Браги» с нулевой форой видится оптимальным решением для этой игры. Заключить пари с таким условием букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.68 1.77 2.11
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.26 1.71
1XBET 2.26 1.71
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 13:10
Брага не проиграет
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