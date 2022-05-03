«Портимоненси» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2022)

Ставки букмекеров
«Спортинг» очевидный фаворит этой игры. Поставить на победу гостей букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.37. Заключить пари на ничью можно по цене 4.60, а победа «Портимоненси» играется по котировке 7.50.
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07 мая 2022, 22:30
суббота
В линии голов с перевесом идут ставки на результативный исход. Вариант ТБ(2,5) доступен по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
На счету «Портимоненси» 35 очков и 12-е место чемпионата Португалии. В этом сезоне клуб одержал девять побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Атака у хозяев предстоящей игры организовала 28 голов, а защита пропустила 42 мяча.
Выделим, что в четырех предыдущих турах португальской лиги футболисты «Портимоненси» показали 50-процентную продуктивность. Им удалось победить «Фамаликау» (1:0) и «Морейренси» (1:0), а поражения фиксировались от «Порту» (0:7) и «Ароки» (0:1).
«Спортинг» находится на втором месте. Коллектив из Лиссабона, накопив 79 очков, отстает от лидера «Порту» на шесть баллов, имея призрачные шансы на чемпионский титул.
В пяти прошлых турах лиги «львы» одержали четыре победы, уступив в дерби «Бенфике» (0:2). После чего последовали виктории в противостояниях с «Боавиштой» (3:0) и «Жил Висенте» (4:1).
Информация для ставок
- «Спортинг» забивал минимум 2 гола в 12 из прошлых 13 гостевых матчей лиги
- «Спортинг» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 предыдущих выездных матчах чемпионата
- «Спортинг» побеждал в 5 из предыдущих 7 туров чемпионата Португалии
Прогноз
В активе «Спортинга» две результативные победы кряду в национальном чемпионата, а у «Портимоненси» уже нет должной турнирной мотивации. Поэтому, предлагаем комбинированную ставку на победу гостей и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 2.10 в БК Фонбет.