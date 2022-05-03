«Портимоненси» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2022)

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вчера, 10:56

Ставки букмекеров

«Спортинг» очевидный фаворит этой игры. Поставить на победу гостей букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.37. Заключить пари на ничью можно по цене 4.60, а победа «Портимоненси» играется по котировке 7.50.

В линии голов с перевесом идут ставки на результативный исход. Вариант ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

На счету «Портимоненси» 35 очков и 12-е место чемпионата Португалии. В этом сезоне клуб одержал девять побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Атака у хозяев предстоящей игры организовала 28 голов, а защита пропустила 42 мяча.

Выделим, что в четырех предыдущих турах португальской лиги футболисты «Портимоненси» показали 50-процентную продуктивность. Им удалось победить «Фамаликау» (1:0) и «Морейренси» (1:0), а поражения фиксировались от «Порту» (0:7) и «Ароки» (0:1).

«Спортинг» находится на втором месте. Коллектив из Лиссабона, накопив 79 очков, отстает от лидера «Порту» на шесть баллов, имея призрачные шансы на чемпионский титул.

В пяти прошлых турах лиги «львы» одержали четыре победы, уступив в дерби «Бенфике» (0:2). После чего последовали виктории в противостояниях с «Боавиштой» (3:0) и «Жил Висенте» (4:1).

Информация для ставок

«Спортинг» забивал минимум 2 гола в 12 из прошлых 13 гостевых матчей лиги

«Спортинг» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 предыдущих выездных матчах чемпионата

(2,5) гола в 3 предыдущих выездных матчах чемпионата «Спортинг» побеждал в 5 из предыдущих 7 туров чемпионата Португалии

Прогноз