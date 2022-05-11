«Порту» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.05.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Основную линию ставок на этот матч букмекерская контора Фонбет расписала следующим образом: победа «Порту» играется по коэффициенту 1.15, за ничью выставлена цена 7.00, а победу «Эшторила» можно взять по котировке 13.00.

Анализ линии голов говорит о том, что эксперты ждут минимум три забитых мяча. Вариант пари на ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.45, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Победив в прошлом туре «Бенфику» (1:0) на выезде, футболисты «Порту» досрочно выиграли титул чемпиона Португалии. За 33 сыгранных тура клуб набрал 88 баллов, установив такие результаты: 28 победных матчей, четыре ничьи и одно поражение.

Атака «Порту» в лиге организовала 84 гола, что является лучшим показателем результативно. Защита «драконов» тоже самая надежная в первенстве – 22 пропущенных мяча.

«Эшторил» занимает восьмое место португальской лиги, заработав 39 очков. Клуб смог оформить девять победных матчей, провел 12 ничейных встреч потерпел 12 поражений от соперников.

Атака «Эшторила» забила 36 голов в чемпионате, а защита допустила 41 результативную ошибку. Выделим, что в минувшем туре первенства команда обыграла на домашней арене «Морейренси» (1:0).

Информация для ставок

«Порту» побеждал в 25 из прошлых 28 матчей чемпионата Португалии

«Порту» забивал минимум два гола в 17 из прошлых 19 домашних матчей лиги

«Порту» сыграл на ТБ (2,5) гола в 8 из предыдущих 9 домашних матчей чемпионата

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