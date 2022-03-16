«Санта-Клара» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.03.2022)

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вчера, 15:59

Ставки букмекеров

«Санта-Клара» идет очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.60. Для сравнения вероятность победы «Белененсеша» оценивается в 5.50, а сыграть ничью можно по котировке 3.80.

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Исход ТМ(2,5) голов доступен по цене 1.75, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Санта-Клара» не проигрывала в четырех прошлых турах чемпионата Португалии. Правда, три поединка данной серии команд свела к ничейным исходам, а победить ей удалось на домашней арене «Визелу» (3:1).

В общем зачете «Санта Клара» обосновалась на десятом месте, набрав в общей сложности 30 баллов. За текущий сезон клуб заработал семь побед и девять ничьих, допустив 10 проигрышей от соперников.

«Белененсеш» безнадежно занимает последнее место чемпионата Португалии. На счету клуба 17 баллов и такие показатели успешности: три победы, восемь мировых встреч и 15 поражений.

Выделим, что в двух минувших турах футболисты «Белененсеша» разошлись миром с «Тонделой» (1:1) и «Боавиштой» (0:0).

Информация для ставок

«Санта-Клара» не проигрывала в 5 прошлых матчах лиги на своем поле – 3 победы и 2 ничьи

«Белененсеш» не побеждал в гостевых матчах этого сезона – 5 ничьих и 8 поражений

«Санта-Клара» выиграла 3 из прошлых 4 матчей против «Белененсеша»

Прогноз

Вдобавок к кризису, «Белененсеш» стабильно терпит неудачи в очных встречах с «Санта-Кларой». Поэтому, в этой игре предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.