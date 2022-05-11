«Спортинг» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.05.2022)

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вчера, 11:33

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Спортинга» идет по коэффициенту 1.20, за ничью выставлена цена 6.50, а победа «Санта Клары» играется по котировке 11.00.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в Лиссабоне. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Спортинг» официально сложил полномочия чемпиона Португалии. По итогам прошлого тура клуб лишился шансов догнать «Порту», который завоевал золотые медали.

При этом коллектив из Лиссабона демонстрирует неплохие результаты на финише сезона, имея в активе три победы кряду. Они были взяты в противостояниях с «Боавиштой» (3:0), «Жил Висенте» (4:1) и «Портимоненси» (3:2).

«Санта Клара» занимает седьмое место в турнирной таблице, не имея задач на финише сезона. По ходу розыгрыша чемпионата клуб заработал 40 очков, установив следующие показатели успешности: девять побед, 13 ничьих и 11 поражений.

После ничейных встреч с «Арокой» (1:1), «Маритиму» (2:2) и «Виторией» (1:1) футболисты «Санта Клары» победили в домашней игре «Пасуш де Феррейру» (2:0).

Информация для ставок

«Спортинг» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах чемпионата

Ставка ТБ (2,5) прошла в 3 предыдущих матчах «Спортинга» в лиге

(2,5) прошла в 3 предыдущих матчах «Спортинга» в лиге «Санта Клара» не побеждала в 7 последних гостевых поединках чемпионата

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