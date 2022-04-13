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«Витория» Гимарайнш – «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.04.2022)

вчера, 12:24
Витория Гимарайнш

Ставки букмекеров

Эксперты видят хозяев фаворитом этой игры. Поставить на победу «Витории» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.73. В это же время победа «Пасуш де Феррейры» играется за 4.50, а ничья доступна по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.714.85
Мелбет 1.80 3.70 4.52

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на низкую результативность. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Витория» Гимарайнш идет на шестом месте чемпионата. В активе команды 11 побед и шесть ничьих, что суммарно позволило пополнить счет на 39 баллов. Еще в 12-и играх португальской лиги хозяева грядущего матча уступали своим оппонентам.

Выделим, что у «Витории» свежие поражения от «Спортинга» (1:3) и «Порту» (0:1), которые были разбавлены победой над «Морейренси» (1:0) с минимальным преимуществом в счете.

«Пасуш де Феррейра» базируется на строчку ниже, занимая седьмую позицию рейтинга. В текущем розыгрыше лиги клуб заработал 36 баллов с такими цифрами успешности: девять побед, шесть ничьих и 11 проигрышей.

Стоит обратить внимание, что «Пасуш де Феррейра» заработала три победы в четырех минувших турах, уступив только «Спортингу» (0:2) в гостевой игре.

Информация для ставок

  • «Витория» забивала и пропускала голы в 9 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • Атака «Пасуш де Феррейрый» отличалась голами в 3 из предыдущих 4 выездных матчей
  • Команды обменялись голами в 3 из последних 4 очных матчей

Прогноз

Анализ линии, общей формы команд и истории личных встреч, дает основания рекомендовать пари на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.55 1.81 2.08
Мелбет 1.84 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:11
Победа или ничья команды хозяев в этом матче. Удачи
w6ct3hrnutqh
w6ct3hrnutqh
вчера в 19:59
Футбольный клуб «Витория» Гимарайнш выиграет матч.
6d66xqrvcyp9
6d66xqrvcyp9
вчера в 19:59
Футбольный клуб «Витория» Гимарайнш одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 19:28
Две атакующих команды сошлись в противостоянии за очки в чемпионате. Шестое и седьмое места,36 против 39 очков... В случае поражения Гимараенш, Пасуш догонит по очкам Викторию... Е естественно оппоненты этого не допустят или постараются не допустить. Одно ясно- голов в этом матче командам не избежать. . Здесь заходит ставка тотал больше 2,5.
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