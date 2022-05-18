«Райо Вальекано» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Райо Вальекано», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98. Поставить на «Леванте» можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.
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завтра, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 2.35.
Форма команд
«Райо Вальекано» провел уверенный сезон, как для команды, которая только вернулась в Ла Лигу спустя несколько лет. Коллектив перед заключительным туром чемпионата Испании занимает 12 место с 42 баллами и не может выиграть уже несколько игр подряд. В матче с предпоследней командой турнирной таблицы у футболистов хозяев будет шанс завершить сезон победой. Два последних поединка «Райо Вальекано» завершились поражениями от «Мальорки» (1:2) и «Вильярреала» (1:5).
«Леванте» не смог навязать конкуренцию большинству клубов и закономерно начнет следующий сезон в Сегунде. Коллектив смог набрать лишь 32 очка и занимает 19 место, не имея шансов сохранить прописку в Ла Лиге. Коллектив постарается красиво завершить свой путь в Примере и постараться одержать победу в заключительном туре. Два последних матча «Леванте» завершились победой над «Алавесом» (3:1) и разгромом от «Реала» (0:6).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» не может выиграть уже четыре поединка подряд в чемпионате Испании
- Восемь из десяти последних матчей «Леванте» завершились исходом «обе забьют»
- «Райо Вальекано» выиграл четыре последних матча у «Леванте» на своем стадионе
- «Леванте» проиграл шесть последних матчей на выезде за последнее время
Прогноз
Исходя из статистики, можно сделать выводы, что игра будет проходить под диктовку хозяев. Предполагаем, что «Райо Вальекано» наберет три очка, а поставить на них можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.