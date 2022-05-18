«Райо Вальекано» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.05.2022)

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вчера, 14:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Райо Вальекано», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98. Поставить на «Леванте» можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 2.35.

Форма команд

«Райо Вальекано» провел уверенный сезон, как для команды, которая только вернулась в Ла Лигу спустя несколько лет. Коллектив перед заключительным туром чемпионата Испании занимает 12 место с 42 баллами и не может выиграть уже несколько игр подряд. В матче с предпоследней командой турнирной таблицы у футболистов хозяев будет шанс завершить сезон победой. Два последних поединка «Райо Вальекано» завершились поражениями от «Мальорки» (1:2) и «Вильярреала» (1:5).

«Леванте» не смог навязать конкуренцию большинству клубов и закономерно начнет следующий сезон в Сегунде. Коллектив смог набрать лишь 32 очка и занимает 19 место, не имея шансов сохранить прописку в Ла Лиге. Коллектив постарается красиво завершить свой путь в Примере и постараться одержать победу в заключительном туре. Два последних матча «Леванте» завершились победой над «Алавесом» (3:1) и разгромом от «Реала» (0:6).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не может выиграть уже четыре поединка подряд в чемпионате Испании

Восемь из десяти последних матчей «Леванте» завершились исходом «обе забьют»

«Райо Вальекано» выиграл четыре последних матча у «Леванте» на своем стадионе

«Леванте» проиграл шесть последних матчей на выезде за последнее время

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать выводы, что игра будет проходить под диктовку хозяев. Предполагаем, что «Райо Вальекано» наберет три очка, а поставить на них можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.