«Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (19.02.2022)

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вчера, 16:51

19 февраля 2022 года состоится поединок «Реал Мадрид — Алавес». Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Эта игра в рамках очередного тура Примеры в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 6.20, а победа гостей в 15.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

«Реал» в нынешнем сезоне лидирует в турнирной таблице Примеры. У коллектива 54 пункта. Команда выиграла 16 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Реала» 48 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «королевский» клуб выглядит не лучшим образом — ничья с «Вильярреалом» 0:0, поражение от ПСЖ со счетом 1:0 и победа над «Гранадой» 1:0.

«Алавес» в нынешнем сезоне идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У коллектива пять побед, пять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 19 голов и пропустил 39 мячей. В последних встречах «Алавес» выиграл у «Валенсии» со счетом 2:1, а также проиграл «Эльче» 3:1 и уступил «Барселоне» 0:1. Команда не может похвастаться хорошими результатами и рискует вылететь из Примеры.

Информация для ставок

«Реал» выиграл один матч из последних пяти

«Алавес» выиграл два матча из последних пяти

У «Реала» один забитый мяч в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Алавеса» по коэффициенту 4.60. Этот клуб находится в подвале турнирной таблицы, но сейчас «Реал» не тот, это не самая сильная команда в Примере, она находится в плохой форме и может потерять очки даже в поединке против «Алавеса».