«Рома» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

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сегодня, 11:20

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. В случае победы «Зальцбурга», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Рома» смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв первый поединок, но выиграв ответный с большей разницей. Теперь подопечным Жозе Моуриньо будет противостоять на текущий момент четвертая команда Испании и пройти ее на этой стадии было бы очень престижно. В чемпионате Италии «Рома» идет на четвертом месте с 47 баллами, а два последних матча завершились победой над «Ювентусом» (1:0) и поражением с «Кремонезе» (1:2).

«Реал» Сосьедад в последних матчах не выглядит уверенно и редко выигрывает. Тем не менее, коллектив четвертое место в Ла Лиге с 45 баллами. В предстоящей встрече с «Ромой» сложно определить фаворита всего противостояния, поэтому на выезде гостям очень важно добиться приемлемого результата. В прошлом туре «Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), а ранее на выезде уступил «Валенсии» (0:1).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл только одну встречу из семи последних поединков

«Рома» выиграла на своем поле девять из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Рома» на своем поле будет играть первым номером и постарается добиться победы, чтобы в Испании чувствовать себя комфортнее. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.