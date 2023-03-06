«Рома» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

Ставки букмекеров
Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. В случае победы «Зальцбурга», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по 3.2.
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09 марта 2023, 20:45
четверг
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Рома» смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв первый поединок, но выиграв ответный с большей разницей. Теперь подопечным Жозе Моуриньо будет противостоять на текущий момент четвертая команда Испании и пройти ее на этой стадии было бы очень престижно. В чемпионате Италии «Рома» идет на четвертом месте с 47 баллами, а два последних матча завершились победой над «Ювентусом» (1:0) и поражением с «Кремонезе» (1:2).
«Реал» Сосьедад в последних матчах не выглядит уверенно и редко выигрывает. Тем не менее, коллектив четвертое место в Ла Лиге с 45 баллами. В предстоящей встрече с «Ромой» сложно определить фаворита всего противостояния, поэтому на выезде гостям очень важно добиться приемлемого результата. В прошлом туре «Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), а ранее на выезде уступил «Валенсии» (0:1).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад выиграл только одну встречу из семи последних поединков
- «Рома» выиграла на своем поле девять из десяти последних встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Рома» на своем поле будет играть первым номером и постарается добиться победы, чтобы в Испании чувствовать себя комфортнее. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.