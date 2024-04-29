«Рубин» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России. (29.04.2024)

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сегодня, 09:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.38. Победа «Урала» оценивается за 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Рубин» показывает средние результаты и доигрывает сезон, забронировав себе место в турнирной таблице РПЛ . Казанский клуб идет на девятом месте с 36 баллами, но отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Хозяевам будет достаточно сложно в этой игре, ведь «Урал» борется за выживание и дорожит каждым набранным пунктом. В двух последних поединках «Рубин» обыграл на выезде «Зенит» (2:0) и ничьей с «Локомотивом» (1:1).

«Уралу» не удается стабильно набирать очки и с каждым туром ситуация для клуба становится все хуже. На данный момент коллектив идет на 15 месте с 24 баллами и отстает на два пункта сразу от трех соперников. В случае победы гости однозначно улучшат ситуацию, а возможно и отыграет 1-2 позиции в турнирной таблице. В прошлом туре «Урал» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1), а ранее поделил очки с «Сочи» (2:2).

Информация для ставок

«Урал» выиграл только одну игру из пяти последних во всех турнирах

«Рубин» проиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рубин» выиграл три из пяти матчей с «Уралом» за последнее время при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08.