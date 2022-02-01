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«Ницца» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

вчера, 17:19

Ставки букмекеров

У хозяев, по мнению букмекеров, солидные шансы одержать дежурную победу. Ставки на успех «Ниццы» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.60. Второй по вероятности исход – это ничья за 4.20, а победа «Клермона» доступна по котировке 5.30.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ницца
Клермон
- : -
06 февраля 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.195.66
Фонбет 1.60 4.20 5.30
Мелбет 1.67 4.24 5.55
1XBET 1.67 4.24 5.55

Также отметим, что аналитики ожидают от команд результативный исход. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ницца» проводит успешный сезон по всем фронтам. К примеру, 31 января «орлы» выбили из Кубка Франции ПСЖ, обыграв фаворита по итогам серии пенальти.

Кроме того, «Ницца» отлично проявляет себя в чемпионате, где у команды образовалось пять побед кряду, которые позволили ей занять второе место в турнирной таблице. Отметим, что в предыдущем туре Лиги клуб уверенно победил в гостях «Мец» (2:0).

«Клермон» выступает с перебоями в чемпионате Франции. На данный момент команда занимает 15-е место рейтинга, имея перевес в четыре очка над зоной прямого вылета.

По ходу этого сезона «Клермон» одержал пять побед и шесть ничьих, уступив соперникам 11 раз. При этом в минувшем туре лиги клуб сенсационно победил в родных стенах «Ренн» (2:1).

Информация для ставок

  • В первом круге Лиги 1 «Ницца» победила «Клермон» в гостях (2:1)
  • «Клермон» проиграл 7 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров
  • «Клермон» не забивал голы в 4 из прошлых 6 выездных поединков

Прогноз

«Ницца» сейчас на ходу и нестабильный «Клермон» едва ли сможет что-то противопоставить сопернику на его поле. Предлагаем поставить на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.41 2.02 1.85 1.57 2.48
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:16
Победа команды Ниццы в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 22:34
Хозяева не проиграют
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