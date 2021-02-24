«Санта-Фе» — «Бояка Чико». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (25.02.2021)

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сегодня, 07:27

«Санта-Фе» примет на своем поле «Бояка Чико» в рамках очередного тура колумбийского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры видят фаворитом «Санта-Фе». Коэффициент на их победу составляет 1.25. Ничейный исход доступен за 5.00, а победа «Бояка Чико» оценивается в 12.50.

Форма команд

Колумбийская лига стартовала несколько месяцев назад, и «Санта-Фе», который девять раз становился чемпионом страны, не намерен сдавать обороты. Этот клуб находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 14 баллов. У «Санта-Фе» одна задача — выиграть первенство. В нынешнем сезоне клуб четыре раза побеждал, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Для команды, которая хочет взять золотые медали, клуб из Боготы мало забивает — всего 6 голов, а также 2 пропущенных мяча. Последние матчи показали, что «Санта-Фе» хочет и может играть хорошо.

«Бояка Чико» — один из аутсайдеров первенства. В активе у клуба 4 очка, команда находится на 17-м месте в таблице. В этом сезоне «Чико» смог выиграть лишь один раз, также команда единожды сыграла вничью и пять раз проиграла. «Чико» забил четыре мяча и пропустил десять голов. Сейчас «Чико» выглядит очередной жертвой, матч против «Санта-Фе», скорее всего, завершится для команды из города Тунха поражением.

Информация для ставок

«Санта-Фе» не проигрывает пять матчей кряду

У «Чико» четыре поражения в последних пяти матчах

«Санта-Фе» в этом сезоне ни разу не пропустил дома

Прогноз

Гости не выглядят серьезным конкурентом для клуба из Боготы, «Санта-Фе» является явным фаворитом этого противостояния. В этом поединке можно поставить на то, что забивать будет только одна команда. Такая ставка представлена коэффициентом 1.73.

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