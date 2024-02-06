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«Санта-Клара» — «Порту». Прогноз на матч кубка Португалии (07.02.2024)

вчера, 13:22
Порту

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.4. Победа «Санта-Клары» оценивается по 7.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Санта-Клара» является лидером второй лиги Португалии и показывает очень хорошие результаты, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе. Коллектив дошел до 1/4 финала, что является неплохим результатом и будет противостоять одному из сильнейших клубов страны. Пройти в следующий раунд невероятно сложно, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Санта-Клары» завершились ничьей с «Вилаверденше» (1:1) и домашней победой над «Лейшойнш» (2:0).

«Порту» борется за чемпионство в Примейре-Лиге, однако идет только на третье месте. Команда набрала 45 очков и на шесть пунктов отстает от лидера «Бенфики». Скоро коллектив стартует и в плей-офф Лиги Чемпионов, однако и кубком Португалии не собирается жертвовать. В случае победы над соперником, клуб выйдет уже на стадию полуфинала, где до трофея останется только 2 шага. В прошлой игре «Порту» не смог обыграть «Риу Аве» (0:0), а ранее на выезде обыграл «Фаренсе» (3:1).

Информация для ставок

  • «Санта-Клара» проиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Порту» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних
  • «Боавишта» проиграла «Порту» восемь из десяти последних встреч
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Порту» обязан обыгрывать представителя низшего дивизиона и проходить в полуфинал. Вполне вероятно, что гости постараются как можно меньше потратить сил и энергии на эту встречу, поэтому предлагаем взять победу «Порту» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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вчера в 15:43
«Санта-Клара» несомненно будет стараться оказать сопротивление «Порту» в предстоящем поединке. И вполне может свести матч в ничью, а там уж как повезет.
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вчера в 15:42
«Санта-Клара» определенно даст бой «Порту» в предстоящем матче. Оба клуба имеют высокий уровень мотивации и стремления к победе.
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вчера в 15:40
“Санта-Клара” показывает впечатляющие результаты во второй лиге Португалии и является одним из главных претендентов на повышение в классе. Клуб дошел до 1/4 финала и теперь встретится с одним из сильнейших клубов страны.
Вещий
Вещий
вчера в 15:39
Думаю что у Порту не должно возникнуть проблемы в этом матче.
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вчера в 15:38
“Порту” имеет более высокий класс и опыт выступлений на высшем уровне, что может сыграть в их пользу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
Если Порту серьёзно подойдёт к этой встрече то - Ф2(-1).
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