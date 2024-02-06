«Санта-Клара» — «Порту». Прогноз на матч кубка Португалии (07.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.4. Победа «Санта-Клары» оценивается по 7.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.
|
- : -
матч отменен
сегодня, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.
Форма команд
«Санта-Клара» является лидером второй лиги Португалии и показывает очень хорошие результаты, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе. Коллектив дошел до 1/4 финала, что является неплохим результатом и будет противостоять одному из сильнейших клубов страны. Пройти в следующий раунд невероятно сложно, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Санта-Клары» завершились ничьей с «Вилаверденше» (1:1) и домашней победой над «Лейшойнш» (2:0).
«Порту» борется за чемпионство в Примейре-Лиге, однако идет только на третье месте. Команда набрала 45 очков и на шесть пунктов отстает от лидера «Бенфики». Скоро коллектив стартует и в плей-офф Лиги Чемпионов, однако и кубком Португалии не собирается жертвовать. В случае победы над соперником, клуб выйдет уже на стадию полуфинала, где до трофея останется только 2 шага. В прошлой игре «Порту» не смог обыграть «Риу Аве» (0:0), а ранее на выезде обыграл «Фаренсе» (3:1).
Информация для ставок
- «Санта-Клара» проиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Порту» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних
- «Боавишта» проиграла «Порту» восемь из десяти последних встреч
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Порту» обязан обыгрывать представителя низшего дивизиона и проходить в полуфинал. Вполне вероятно, что гости постараются как можно меньше потратить сил и энергии на эту встречу, поэтому предлагаем взять победу «Порту» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.