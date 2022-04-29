«Штутгарт» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

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вчера, 15:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.08. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Вольфсбург» провел очень нестабильный сезон, но сумел исправить ситуацию и заранее сохранить место в Бундеслиге на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда расположилась на 12 месте с 37 очками и доигрывает сезон. Коллектив ждет ожесточенное сопротивление от соперника, который борется за выживание, поэтому всех болельщиков ждет интересный поединок. В прошлом матче «Вольфсбург» разгромил «Майнц» (5:0), а ранее также крупно проиграл «Боруссии» Д (1:6).

«Штутгарт» находится в сложной ситуации и пребывает в зоне вылета. Команда находится на 16 позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда отстает от ближайшего соперника на четыре пункта и чтобы покинуть зону вылета, обязана выигрывать оставшиеся матчи. Поединок против нестабильного «Вольфсбурга» на своем стадионе может стать хорошим шансом набрать важные очки. Два последних матча «Штутгарта» завершились поражением от «Герты» (0:2) и ничьей с «Майнцом» (0:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» одержал четыре победы в последних десяти поединках, а «Штутгарт» выиграл только два матча

«Штутгарт» выиграл три из четырех матчей у «Вольфсбурга» на своем поле

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Клубы не радуют болельщиков своими результатами и в предстоящем поединке у них есть шанс немного реабилитироваться , одержав важную победу. Предполагаем, что «Штутгарт» окажется немного сильнее, и наберет три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.