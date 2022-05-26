«Гётеборг» — «Сундсвалль». Прогноз на матч Аллсвенскан (28.05.2022)

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26 мая 2022, 17:12

Ставки букмекеров

«Гётеборг» идет фаворитом встречи. Ставку победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.51, ничья в игре предлагается по 4.30, а победа «Сундсвалль» за 6.30 в БК Фонбет.

Эксперты не могут определится какого количества голов в матче стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.82, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Гётеборг» после девяти туров занимает 11 строчку в таблице, набрав 11 очков. В текущей кампании клуб смог добиться трех побед, дважды играл вничью и четырежды терпел поражение. В последних пяти турах четыре встречи проиграно, а в одной расписана «мировая». В крайнем поединке очки были отданы «Эльфсборг» (3:1).

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 14 месте в чемпионате, имея в активе шесть очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала две победы и семь раз уступила. В предшествующих пяти турах четыре поединка проиграно, а в крайнем взят верх над «Мьёльбю» (2:0).

Информация для ставок

«Сундсвалль» проиграл 11 из 15 последних матчей в чемпионате

10 из 15 последних матчей «Гётеборг» завершились с более 2.5 голами

В 11 из 15 последних матчей «Сундсвалль» забили обе команды

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, их форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Гётеборг» с коэффициентом 1.85 в БК Фонбет.