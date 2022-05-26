Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШвеция. Аллсвенскан 2022

«Гётеборг» — «Сундсвалль». Прогноз на матч Аллсвенскан (28.05.2022)

26 мая 2022, 17:12
Гётеборг - Сундсвалль

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.504.576.92
Мелбет 1.49 4.44 6.65
1XBET 1.49 4.44 6.65
BetBoom 1.49 4.30 7.00

Ставки букмекеров

«Гётеборг» идет фаворитом встречи. Ставку победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.51, ничья в игре предлагается по 4.30, а победа «Сундсвалль» за 6.30 в БК Фонбет.

Эксперты не могут определится какого количества голов в матче стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.82, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Гётеборг» после девяти туров занимает 11 строчку в таблице, набрав 11 очков. В текущей кампании клуб смог добиться трех побед, дважды играл вничью и четырежды терпел поражение. В последних пяти турах четыре встречи проиграно, а в одной расписана «мировая». В крайнем поединке очки были отданы «Эльфсборг» (3:1).

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 14 месте в чемпионате, имея в активе шесть очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала две победы и семь раз уступила. В предшествующих пяти турах четыре поединка проиграно, а в крайнем взят верх над «Мьёльбю» (2:0).

Информация для ставок

  • «Сундсвалль» проиграл 11 из 15 последних матчей в чемпионате
  • 10 из 15 последних матчей «Гётеборг» завершились с более 2.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчей «Сундсвалль» забили обе команды

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, их форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Гётеборг» с коэффициентом 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.504.576.92
Мелбет 1.49 4.44 6.65
1XBET 1.49 4.44 6.65
BetBoom 1.49 4.30 7.00
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.83 1.61 2.43
Мелбет 2.07 1.84
1XBET 2.07 1.84
BetBoom 3.10 1.37 2.04 1.78 1.59 2.35
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
26 мая в 18:55
игра на три результата
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
26 мая в 17:24
Будет 3:2
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 