«Хэкен» — «Сириус». Прогноз на матч Аллсвенскан (28.05.2022)

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26 мая 2022, 17:28

Ставки букмекеров

«Хэкен» является явным фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в поединке котируется по 4.60, а победа "Сириус» по 7.00 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.57, а ТМ (2.5) за 2.47.

Форма команд

«Хэкен» идет в лидерах чемпионата, на втором месте, имея в активе 20 очков. В текущей кампании команда шесть раз обыгрывала соперников, расписала две «мировые» и однажды уступила. В последних пяти турах один матч сыгран вничью, а в четырех добыт максимальный результат. В крайней встрече верх взят над «Мальмё» (1:2).

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на девятой строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми», а в трех случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а крайняя встреча с « АИК » завершилась вничью (2:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Хэкен» забил более 1.5 голов

«Сириус» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Пронгоз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.