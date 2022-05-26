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«Хэкен» — «Сириус». Прогноз на матч Аллсвенскан (28.05.2022)

26 мая 2022, 17:28
Хэкен - Сириус

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.607.01

Ставки букмекеров

«Хэкен» является явным фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в поединке котируется по 4.60, а победа "Сириус» по 7.00 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.57, а ТМ (2.5) за 2.47.

Форма команд

«Хэкен» идет в лидерах чемпионата, на втором месте, имея в активе 20 очков. В текущей кампании команда шесть раз обыгрывала соперников, расписала две «мировые» и однажды уступила. В последних пяти турах один матч сыгран вничью, а в четырех добыт максимальный результат. В крайней встрече верх взят над «Мальмё» (1:2).

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на девятой строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми», а в трех случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а крайняя встреча с «АИК» завершилась вничью (2:2).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Хэкен» забил более 1.5 голов
  • «Сириус» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Пронгоз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.96 1.93
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
26 мая в 18:30
Возможно матч будет отменен
Гость
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