«Мьельбю» — «Кальмар». Прогноз на матч Аллсвенскан (28.05.2022)

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26 мая 2022, 17:21

Ставки букмекеров

«Кальмар» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.44, ничейный исход в поединке предлагается за 3.10, как и победа «Мьельбю» в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.53, а ТБ (2.5) по 2.50.

Форма команд

«Мьельбю» к 10 туру подходит на восьмом месте с 14 очками в активе. В текущем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, два раза уходил с поля при равном счете и трижды потерпел поражение. В последних пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в одном поединке добыт максимальный результат. В крайней встрече с «Сундсвалль» очков взято не было (2:0).

«Калмар» по состоянию на сегодня располагается на пятой строчке в таблице, набрав к этому моменту 15 очков. По ходу турнира команда пять раз одержала победы и четыре раза уступила. В прошедших пяти турах три встречи выиграно, а две проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Юргорден» (1:0).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Кальмар» завершились с менее 3.5 голами

«Мьельбю» выиграл в шести из 10 последних домашних матчей в чемпионате

«Мьельбю» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Мьельбю» не проиграет с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.