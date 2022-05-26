Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШвеция. Аллсвенскан 2022

«Мьельбю» — «Кальмар». Прогноз на матч Аллсвенскан (28.05.2022)

26 мая 2022, 17:21
Мьельбю - Кальмар

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.293.222.42
Мелбет 3.17 3.15 2.41
1XBET 3.17 3.15 2.41
BetBoom 3.15 3.25 2.33

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.293.222.42
Мелбет 3.17 3.15 2.41
1XBET 3.17 3.15 2.41
BetBoom 3.15 3.25 2.33

Ставки букмекеров

«Кальмар» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.44, ничейный исход в поединке предлагается за 3.10, как и победа «Мьельбю» в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.53, а ТБ (2.5) по 2.50.

Форма команд

«Мьельбю» к 10 туру подходит на восьмом месте с 14 очками в активе. В текущем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, два раза уходил с поля при равном счете и трижды потерпел поражение. В последних пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в одном поединке добыт максимальный результат. В крайней встрече с «Сундсвалль» очков взято не было (2:0).

«Калмар» по состоянию на сегодня располагается на пятой строчке в таблице, набрав к этому моменту 15 очков. По ходу турнира команда пять раз одержала победы и четыре раза уступила. В прошедших пяти турах три встречи выиграно, а две проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Юргорден» (1:0).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Кальмар» завершились с менее 3.5 голами
  • «Мьельбю» выиграл в шести из 10 последних домашних матчей в чемпионате
  • «Мьельбю» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Мьельбю» не проиграет с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.87 1.58 2.50
Мелбет 1.58 2.53
1XBET 1.58 2.53
BetBoom 1.98 1.82 1.56 2.43 1.26 3.80
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
26 мая в 17:24
Возможно 2:2
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 