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«Норрчепинг» — «Эльфсборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

вчера, 17:26
Норрчепинг - Эльфсборг

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.633.692.65
Фонбет 2.50 3.55 2.70
Мелбет 2.54 3.68 2.60
1XBET 2.48 3.68 2.67
BetBoom 2.53 3.50 2.65

Ставки букмекеров

Букмекеры не дают ни одной из команд преимущества, ставка на победу в обеих случаях 2.60, ничейный же исход предлагается за 3.50 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.66, а ТМ (2.5) по 2.21.

Форма команд

«Норрчепинг» к 10 туру подходит на 10 строчке, с набранными 13 очками. В текущем розыгрыше клуб по четыре матча выиграл и проиграл, а в одном сыграл вничью. Последние пять туров увенчались четырьмя победами и огорчили поражением в крайнем туре от «Хаммарбю» (3:0).

«Эльфсборг» на данный момент располагается на седьмом месте, имея 14 очков в активе. По ходу турнира команда четыре раза обыгрывала соперников, расписала две «мировые» и трижды уступила. В прошедших пяти турах добыто три победы и одна ничья, а одна встреча проиграна. В крайнем поединке верх взят над «Гётеборг» (3:1).

Информация для ставок

  • «Норрчепинг» выиграл в девяти из 15 последних матчей
  • В девяти из 15 последних матчах «Эльфсборга» не было голов или забила только одна команда
  • «Эльфсборг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.78 2.13
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.26 1.71
BetBoom 3.45 1.31 2.15 1.70 1.69 2.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:02
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:28
Игра на три результата
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:33
Будет ничья.
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