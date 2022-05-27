«Норрчепинг» — «Эльфсборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

Букмекеры не дают ни одной из команд преимущества, ставка на победу в обеих случаях 2.60, ничейный же исход предлагается за 3.50 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.66, а ТМ (2.5) по 2.21.

Форма команд

«Норрчепинг» к 10 туру подходит на 10 строчке, с набранными 13 очками. В текущем розыгрыше клуб по четыре матча выиграл и проиграл, а в одном сыграл вничью. Последние пять туров увенчались четырьмя победами и огорчили поражением в крайнем туре от «Хаммарбю» (3:0).

«Эльфсборг» на данный момент располагается на седьмом месте, имея 14 очков в активе. По ходу турнира команда четыре раза обыгрывала соперников, расписала две «мировые» и трижды уступила. В прошедших пяти турах добыто три победы и одна ничья, а одна встреча проиграна. В крайнем поединке верх взят над «Гётеборг» (3:1).

Информация для ставок

«Норрчепинг» выиграл в девяти из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчах «Эльфсборга» не было голов или забила только одна команда

«Эльфсборг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.