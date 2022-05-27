«Вернамо» — «Хаммарбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

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вчера, 17:39

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.88, ничья в матче котируется по 3.60, а победа «Вернамо» по 4.10 в БК Фонбет.

Аналитики не ждут большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Вернамо» к 10 туру подходит на 13 месте, набрав девять очков. По ходу турнира команда добыла две победы, трижды завершила матч с равным счетом и в четырех случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайней встрече с «Хельсингборг» взято три очка (1:4).

«Хаммарбю» на сегодня является лидером чемпионата, набрав 20 очков. В текущем сезоне клуб шесть матчей выиграл, в двух расписал «мировую» и в одном уступил. В последних пяти турах одержано по две победы и ничьи, а одна встреча проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Норрчепинг» (3:0).

Информация для ставок

«Хаммарбю» выиграл в 11 из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчах «Вернамо» не было голов или забила только одна команда

«Хаммарбю» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Хаммарбю» с коэффицентом 2.60 в БК Фонбет.