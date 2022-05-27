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«Вернамо» — «Хаммарбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

вчера, 17:39
Вернамо - Хаммарбю

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.143.721.93
Мелбет 3.86 3.60 1.96
1XBET 3.86 3.60 1.96

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.88, ничья в матче котируется по 3.60, а победа «Вернамо» по 4.10 в БК Фонбет.

Аналитики не ждут большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Вернамо» к 10 туру подходит на 13 месте, набрав девять очков. По ходу турнира команда добыла две победы, трижды завершила матч с равным счетом и в четырех случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайней встрече с «Хельсингборг» взято три очка (1:4).

«Хаммарбю» на сегодня является лидером чемпионата, набрав 20 очков. В текущем сезоне клуб шесть матчей выиграл, в двух расписал «мировую» и в одном уступил. В последних пяти турах одержано по две победы и ничьи, а одна встреча проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Норрчепинг» (3:0).

Информация для ставок

  • «Хаммарбю» выиграл в 11 из 15 последних матчей
  • В девяти из 15 последних матчах «Вернамо» не было голов или забила только одна команда
  • «Хаммарбю» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Хаммарбю» с коэффицентом 2.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.52 1.87 2.03 1.47 2.84
Мелбет 1.87 2.03
1XBET 1.87 2.03
Все комментарии
3kpzp2qusy5r
3kpzp2qusy5r
вчера в 20:55
Победу одержит футбольный клуб «Хаммарбю»
asraeil
asraeil
вчера в 18:26
Гости не проиграют
9zs728u2cp3t
9zs728u2cp3t
вчера в 17:54
Фаворит матча футбольный клуб «Хаммарбю»
Гость
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