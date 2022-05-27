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«Юргорден» — «Варберг». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

вчера, 17:21
Юргорден - Варберг

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.414.718.98
Фонбет 1.40 4.50 9.00
Мелбет 1.42 4.70 7.70
1XBET 1.42 4.70 7.70
BetBoom 1.40 4.60 8.80

Ставки букмекеров

«Юргорден» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.44, ничья в игре предлагается по 4.60, а победа «Варберг» по 7.10 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают результативной игры. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.84, а ТМ (2.5) 1.96.

Форма команд

«Юргорден» после девяти туров занимает четвертую позицию, набрав 15 очков. В нынешнем сезоне команда четыре раза обыгрывала соперников, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыто две победы, расписано две «мировые», а в крайнем поединке с «Кальмар» (1:0) допущено поражение.

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке, имея в активе 11 очков. В текущей кампании клуб добился трех побед, расписал две «мировые» и четырежды уступил. В прошедших пяти турах по две встречи сыграно вничью и проиграно, а крайний поединок увенчался триумфом над «Дагерфорс» (2:1).

Информация для ставок

  • «Юргорден» в 11 из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов
  • В 11 из 15 последних матчах «Варберг» не было голов или забила только одна команда
  • «Юргорден» выиграл в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, их форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Юргорден» больше (1) с коэффициентом 1.59 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.06 1.84 1.60 2.45
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
BetBoom 3.00 1.39 1.98 1.82 1.54 2.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:57
Победа команды хозяев поля с форой (-1) в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Победа хозяев или ничья!
Гость
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