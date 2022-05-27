«Юргорден» — «Варберг». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

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вчера, 17:21

Ставки букмекеров

«Юргорден» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.44, ничья в игре предлагается по 4.60, а победа «Варберг» по 7.10 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают результативной игры. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.84, а ТМ (2.5) 1.96.

Форма команд

«Юргорден» после девяти туров занимает четвертую позицию, набрав 15 очков. В нынешнем сезоне команда четыре раза обыгрывала соперников, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыто две победы, расписано две «мировые», а в крайнем поединке с «Кальмар» (1:0) допущено поражение.

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке, имея в активе 11 очков. В текущей кампании клуб добился трех побед, расписал две «мировые» и четырежды уступил. В прошедших пяти турах по две встречи сыграно вничью и проиграно, а крайний поединок увенчался триумфом над «Дагерфорс» (2:1).

Информация для ставок

«Юргорден» в 11 из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов

В 11 из 15 последних матчах «Варберг» не было голов или забила только одна команда

«Юргорден» выиграл в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, их форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Юргорден» больше (1) с коэффициентом 1.59 в БК Фонбет.