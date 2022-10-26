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«Словацко» — «Кельн». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

вчера, 13:22
Кельн

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кельн». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Словацко» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.803.861.95
Лига Ставок 3.50 3.85 1.99
Мелбет 3.48 3.74 1.95
1XBET 3.46 3.78 1.95

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Словацко» благодаря победе в последнем туре, вернулся в борьбу и имеет определенные шансы выйти из этой непростой группы. В активе клуба четыре набранных балла, а отставание от второго места составляет всего один пункта. Последний домашний поединок группового турнира может стать хорошей возможностью добиться победы. Два последних поединка «Словацко» завершились победой в чемпионате над «Теплице» (2:1) и разгромом «Варнсдорфа» в кубке страны (6:0).

«Кельн» испортил себе ситуацию в группе двумя поражениями в последних турах и теперь вынужден играть на победу в оставшихся матчах. В активе клуба также четыре набранные балла и только победа оставит немцам хорошие шансы на продолжение турнира. В прошлом туре Бундеслиги «Кельн» разгромно проиграл «Майнцу» (0:5), а ранее на своем поле обыграл «Аугсбург» (3:2).

Информация для ставок

  • «Словацко» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Матч первого круга между клубами завершились победой «Кельна» (4:2)
  • ·«Кельн» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

У «Кельна» заметен большой спад в результатах и команде очень сложно будет на выезде с соперником из Чехии. Предполагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.73 1.71 2.20
Лига Ставок 2.21 1.65 1.75 2.05
Мелбет 2.28 1.65
1XBET 2.35 1.62
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