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«Интер Майами» — «Портленд Тимберс». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 14:06
Интер Майами - Портленд Тимберс

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.503.582.86
Мелбет 2.44 3.44 2.88
1XBET 2.53 3.44 2.75

Ставки букмекеров

«Интер Майами» с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.48, ничья в игре котируется по 3.45, а победа «Портленд Тимберс» по 2.80 в БК Фонбет.

Аналитики затрудняются предположить какого количества голов матче следует ожидать. Ставку ТМ (2.5) продается за 1.88, а ТБ (2.5) за 1.92.

Форма команд

«Интер Майами» в чемпионате Восточной конференции команда располагается на 10 позиции, набрав 15 очков. В текущей кампании клуб четырежды обыгрывал соперников, в трех играх расходился «миром» и в шести поединках потерпел поражение. Прошедшие пять игр увенчались двумя победами и ничьими, а также огорчили одним проигрышем. В крайнем матче обыгран был «Ред Буллс Нью-Йорк» (2:0).

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня занимает 10 место в Западной конференции, имея в активе 15 очков. По ходу турнира команда одержала три победы, шесть игр закончила с равным счетом и пяти поединках уступила. В последних пяти турах три матча проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки были отданы «Филадельфия Юнион» (0:2).

Информация для ставок

  • «Портленд» не проиграл в 11 из 15 последних матчей в чемпионате
  • В 10 из 15 последних матчей «Интер Майами» забил менее 1.5 голов
  • «Портленд» выиграл в единственной очной встрече

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Портленд Тимберс» не проиграет с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.45 1.96 1.93 1.54 2.60
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.90 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:21
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 15:12
Игра на три результата
shbenx6ahu8h
shbenx6ahu8h
вчера в 14:08
Победу одержит футбольный клуб «Интер Майами»
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