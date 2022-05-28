«Колорадо Рэпидс» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

«Колорадо Рэпидс» идет фаворитом противостояния. Ставки на победу хозяев предлагают сделать с коэффициентом 2.04, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Нэшвилл» по 3.80 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают от матча изобилия голов. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.72, а ТБ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Колорадо Рэпидс» по состоянию на сегодня занимает восьмую строчку в таблице, набрав при этом 18 очков. В текущем сезоне клуб по пять матчей выиграл и проиграл, а еще в трех расписал «мировую» с соперниками. В последних пяти турах в трех встречах добыт максимальный результат, а в двух допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (1:0).

«Нэшвилл» перед грядущей встречей находится на шестой позиции, с 19 очками в активе. По ходу турнира клуб в пяти встречах добыл победы и довольствовался ничьими, а еще в четырех поединках потерпел поражение. В прошедших пяти турах два матча выиграно, в двух расписана «мировая», а один проигран. В крайней встрече с «Атлантой» победителя не выявлено (2:2).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Колорадо Рэпидс» завершились с менее 2.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Нэшвилла» забили обе команды

«Нешвилл» выиграл в единственной очной встрече

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Нэшвилл» забьет гол, с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.