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«Миннесота» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 14:13
Миннесота - Нью-Йорк Сити

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.233.802.20
Мелбет 3.32 3.84 2.06
1XBET 3.46 3.84 2.01

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.07, ничейный исход игры котируется по 3.80, а победа «Миннесота» по 3.25 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.66, а ТМ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Миннесота» по состоянию на сегодня занимает девятую позицию в Западной конференции, набрав 18 очков. В нынешнем розыгрыше клуб по пять матчей выиграл и проиграл, а три встречи завершил с равным счетом. В предшествующих пяти турах допущено три поражения, одна встреча сыграна вничью, а в крайнем поединке взят верх над «Даллас» (1:2).

«Нью-Йорк Сити» в чемпионате Восточной конференции идет на второй строчке, имея в активе 23 очка. По ходу сезона команда семь раз обыгрывала соперников, дважды играла вничью и трижды уступила. В последних пяти игра добыто четыре победы и расписана одна «мировая». В крайнем поединке верх взят над «Чикаго Файр» (1:0).

Информация для ставок

  • «Нью-Йорк Сити» выиграл в девяти из 15 последних матчей
  • «Миннесота» в 11 из 15 последних матчей в чемпионате забила менее 2.5 голов
  • «Миннесота» не проиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.233.802.20
Мелбет 3.32 3.84 2.06
1XBET 3.46 3.84 2.01
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.77 2.13
Мелбет 2.39 1.64
1XBET 2.38 1.65
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 15:11
Гости не проиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:09
Победа гостей!
Гость
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