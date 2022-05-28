«Миннесота» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 14:13

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.07, ничейный исход игры котируется по 3.80, а победа «Миннесота» по 3.25 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.66, а ТМ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Миннесота» по состоянию на сегодня занимает девятую позицию в Западной конференции, набрав 18 очков. В нынешнем розыгрыше клуб по пять матчей выиграл и проиграл, а три встречи завершил с равным счетом. В предшествующих пяти турах допущено три поражения, одна встреча сыграна вничью, а в крайнем поединке взят верх над «Даллас» (1:2).

«Нью-Йорк Сити» в чемпионате Восточной конференции идет на второй строчке, имея в активе 23 очка. По ходу сезона команда семь раз обыгрывала соперников, дважды играла вничью и трижды уступила. В последних пяти игра добыто четыре победы и расписана одна «мировая». В крайнем поединке верх взят над «Чикаго Файр» (1:0).

Информация для ставок

«Нью-Йорк Сити» выиграл в девяти из 15 последних матчей

«Миннесота» в 11 из 15 последних матчей в чемпионате забила менее 2.5 голов

«Миннесота» не проиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.