«Миннесота» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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0 : 1
45’
сегодня, 03:00
Ставки букмекеров
«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.07, ничейный исход игры котируется по 3.80, а победа «Миннесота» по 3.25 в БК Фонбет.
Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.66, а ТМ (2.5) за 2.21.
Форма команд
«Миннесота» по состоянию на сегодня занимает девятую позицию в Западной конференции, набрав 18 очков. В нынешнем розыгрыше клуб по пять матчей выиграл и проиграл, а три встречи завершил с равным счетом. В предшествующих пяти турах допущено три поражения, одна встреча сыграна вничью, а в крайнем поединке взят верх над «Даллас» (1:2).
«Нью-Йорк Сити» в чемпионате Восточной конференции идет на второй строчке, имея в активе 23 очка. По ходу сезона команда семь раз обыгрывала соперников, дважды играла вничью и трижды уступила. В последних пяти игра добыто четыре победы и расписана одна «мировая». В крайнем поединке верх взят над «Чикаго Файр» (1:0).
Информация для ставок
- «Нью-Йорк Сити» выиграл в девяти из 15 последних матчей
- «Миннесота» в 11 из 15 последних матчей в чемпионате забила менее 2.5 голов
- «Миннесота» не проиграла в трех из четырех очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание текущее положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.
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0 : 1
45’
сегодня, 03:00