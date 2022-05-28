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«Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 12:29
«Нью-Инглэнд Революшн» - «Филадельфия Юнион»

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.173.573.48
Мелбет 1.95 3.74 3.74
1XBET 1.95 3.74 3.74

Ставки букмекеров

«Нью-Инглэнд Революшн» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.15, ничья в игре котируется по 3.45, а победа «Филадельфия Юниаон» по 3.30 в БК Фонбет.

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов следует ожидать в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.87, а ТМ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате команда занимает девятое место, набрав 15 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл четыре победы, в трех поединках расписал «мировую» и в пяти потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились тремя выигрышами и двумя ничьими. В крайнем противостоянии обыгран «Цинциннати» (2:3).

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня идет лидером турнира, с 24 очками в активе. По ходу чемпионата команда по шесть матчей выиграла и сыграла вничью, а в одном допустила поражение. В последних пяти турах расписано четыре «мировых», а в крайнем противостоянии взят верх над «Портленд Тимберс» (0:2).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Филадельфии» завершились с более 1.5 голами
  • В 10 из 15 последних матча «Нью-Инглэнд» забили обе команды
  • «Нью-Инглэнд Революшн» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.52 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 1.98 1.91 1.56 2.55
Мелбет 2.07 1.84
1XBET 1.50 2.65
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 15:10
Филадельфия выиграет этот матч
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