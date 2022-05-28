«Нью-Йорк Рэд Буллз» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 12:37

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Ред Буллс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.64, ничья в матче предлагается за 3.95, а победа «ДС Юнайтед» за 5.20 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.77, а ТМ (2.5) по 2.05.

Форма команд

«Нью-Йорк Ред Буллс» в чемпионате занимает пятую позицию, имея 20 очков в активе. По ходу сезона команда по пять матчей завершила с победным и ничейным счетами, а в трех поединках уступила. В последних пяти играх добыт один выигрыш, три игры завершились равенством, а крайняя встреча проиграна «Интер Майами» (2:0).

«ДС Юнайтед» к матчу подходит на 11 месте, набрав к этому времени 14 очков. В нынешнем сезоне клуб четырежды обыгрывал соперников, в двух поединках расписал «мировую» и в шести встречах потерпел поражение. В предшествующих пяти турах по два матча сыграны вничью и проиграны, а в одном добыт выигрыш. В крайнем противостоянии с «Торонто» победителя не выявлено (2:2).

Информация для ставок

«Нью-Йорк Ред Буллс» не проиграл в 12 из 15 последних матчей в чемпионате

В девяти из 15 последних матчей «ДС Юнайтед» не было голов или забила только одна команда

«ДС Юнайтед» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «„Нью-Йорк Ред Буллс“ больше (1.5) с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.