«Орландо Сити» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 13:59

Ставки букмекеров

«Орландо Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.23, ничейный исход в матче предлагается за 3.55, а победа «Даллас» за 3.10 в БК Фонбет.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов стоит ожидать в матче ставка ТБ (2.5) продается по 1.88, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Орландо Сити» в чемпионате Восточной конференции занимает на сегодня третью строчку, имея 21 очко в активе. По ходу сезона команда добилась шести победы, три раза расписала «мировую» с соперниками и четырежды уступила. В последних пяти матчах три поединка выиграно, по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии с «Остин ФК » победителя не выявлено (2:2).

«Даллас» по состоянию на сегодня располагается на третьем месте в Западной конференции. В нынешнем розыгрыше клуб шесть раз обыгрывал соперников, расписал четыре «мировые» и трижды потерпел поражение. В предшествующих пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча закончилась вничью. Крайнее противостояние с «Миннесота» выдалось неудачным (1:2).

Информация для ставок

«Даласс» не проиграл в 13 из 15 последних матчей

«Орландо Сити» в 14 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов

В пяти последних очных встречах не были голов или забила только одна команда

«Даллас не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.52 в БК Фонбет.