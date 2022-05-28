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«Орландо Сити» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 13:59
Орладно Сити - Даллас

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.683.36
Мелбет 2.40 3.44 2.94
1XBET 2.40 3.44 2.94

Ставки букмекеров

«Орландо Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.23, ничейный исход в матче предлагается за 3.55, а победа «Даллас» за 3.10 в БК Фонбет.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов стоит ожидать в матче ставка ТБ (2.5) продается по 1.88, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Орландо Сити» в чемпионате Восточной конференции занимает на сегодня третью строчку, имея 21 очко в активе. По ходу сезона команда добилась шести победы, три раза расписала «мировую» с соперниками и четырежды уступила. В последних пяти матчах три поединка выиграно, по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии с «Остин ФК» победителя не выявлено (2:2).

«Даллас» по состоянию на сегодня располагается на третьем месте в Западной конференции. В нынешнем розыгрыше клуб шесть раз обыгрывал соперников, расписал четыре «мировые» и трижды потерпел поражение. В предшествующих пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча закончилась вничью. Крайнее противостояние с «Миннесота» выдалось неудачным (1:2).

Информация для ставок

  • «Даласс» не проиграл в 13 из 15 последних матчей
  • «Орландо Сити» в 14 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов
  • В пяти последних очных встречах не были голов или забила только одна команда
  • «Даллас не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.52 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.98 1.91 1.54 2.59
Мелбет 1.90 2.00
1XBET 1.41 3.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:12
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:13
Гости не проиграют этот матч
qvgmzzvdr6f3
qvgmzzvdr6f3
вчера в 14:09
Фаворит матча футбольный клуб «Орландо Сити»
Гость
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