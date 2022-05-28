«Реал Солт Лейк» — «Хьюстон Динамо». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 12:23

Ставки букмекеров

«Реал Солт Лейк» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.94, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Хьюстон Динамо» по 3.80 в БК Фонбет.

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов следует ожидать в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.91, а ТМ (2.5) за 1.89.

Форма команд

«Реал Солт Лейк» по состоянию на сегодня занимает четвертую строчку в чемпионате, набрав 22 очка. В текущем розыгрыше команда шесть раз обыгрывала соперников, в четырех поединках расписала «мировую» и в трех потерпела поражение. В последних пяти турах добыто три выигрыша, а по одной встрече сыграно вничью и проиграно. в крайнем противостоянии верх взят над «Монреаль» (1:2).

«Хьюстон Динамо» к матчу подходит на седьмом месте чемпионата, набрав при этом 18 очков. В текущем розыгрыше команда по 5 матчей выиграла и проиграла, а еще в трех расписала «мировую» с соперниками. В предшествующих пяти играх, в трех матчах добыта победа, а в двух допущено поражение. В крайнем поединке обыгран «Лос-Анджелес Гэлэкси» (0:3).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Реал Солт Лейк» не было голов или забила только одна команда

Шесть из семи последних выездных матчей «Хьюстон Динамо» завершились с менее 3.5 голами

Четыре из пяти последних очных встреч завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.49 в БК Фонбет.