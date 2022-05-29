«Сиэтл Саундерс» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (30.05.2022)

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29 мая 2022, 14:57

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.52, ничейный исход поединка котируется по 4.30, а победа «Шарлотт» по 6.20 в БК Фонбет.

Аналитики затрудняются предположить, какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) продаются по одной цене – 1.90.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» подходит к игре занимая 13 строчку в чемпионате Западной конференции, имея в активе 13 очков. В текущей кампании клуб четыре раза обыгрывал соперников, однажды сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах добыто две победы, а три поединка проиграны, в том числе и крайний с «Колорадо Рэпидс» (1:0).

«Шарлотт» в чемпионате Восточной конференции располагается на восьмом месте, с набранными 16 очками. В нынешней кампании клуб пять матчей выиграл, в одном расписал «мировую» и в семи потерпел поражение. В прошедших пяти турах по две игры завершились победами и проигрышами, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Ванкувер» (2:1).

Информация для ставок

«Шарлотт» не выиграл в девяти из 15 последних матчей

В 10 из 15 последних матчах «Саундерс» забили обе команды

В 11 из 15 последних матчах «Шарлотт» забил менее 1.5 голов

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.