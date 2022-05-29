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«Сиэтл Саундерс» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (30.05.2022)

29 мая 2022, 14:57
Сиэтл Саундерс - Шарлотт

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.52, ничейный исход поединка котируется по 4.30, а победа «Шарлотт» по 6.20 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.516.36

Аналитики затрудняются предположить, какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) продаются по одной цене – 1.90.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» подходит к игре занимая 13 строчку в чемпионате Западной конференции, имея в активе 13 очков. В текущей кампании клуб четыре раза обыгрывал соперников, однажды сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах добыто две победы, а три поединка проиграны, в том числе и крайний с «Колорадо Рэпидс» (1:0).

«Шарлотт» в чемпионате Восточной конференции располагается на восьмом месте, с набранными 16 очками. В нынешней кампании клуб пять матчей выиграл, в одном расписал «мировую» и в семи потерпел поражение. В прошедших пяти турах по две игры завершились победами и проигрышами, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Ванкувер» (2:1).

Информация для ставок

  • «Шарлотт» не выиграл в девяти из 15 последних матчей
  • В 10 из 15 последних матчах «Саундерс» забили обе команды
  • В 11 из 15 последних матчах «Шарлотт» забил менее 1.5 голов

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.70 1.72 2.21
Все комментарии
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9uns7fpjb2ds
29 мая в 19:08
Фаворит матча футбольный клуб «Сиэтл Саундерс»
t8z6t88452ra
t8z6t88452ra
29 мая в 17:06
Победу одержит футбольный клуб «Сиэтл Саундерс»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 мая в 16:27
Победа хозяев поля!
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