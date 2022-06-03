«Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз на матч МЛС (05.06.2022)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

«Ванкувер» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.50, ничья в игре предлагается за 3.35, а победа «Реал Солт-Лейк» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов следует ожидать в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Ванкувер» к матчу подходит располагаясь на 12 месте, с набранными 14 очками. В текущем розыгрыше команда добилась четырех побед, два раза расписала «мировую» с соперниками и в семи поединках уступила. В последних пяти турах три встречи выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Спортинг Канзас» (0:1).

«Реал Солт Лейк» по состоянию на сегодня занимает третью строчку в чемпионате, имея в активе 25 очков. В текущем розыгрыше команда семь раз обыгрывала соперников, в четырех поединках расписала «мировую» и в трех потерпела поражение. В прошедших пяти турах добыто четыре выигрыша, а одна встреча проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Хьюстон Динамо» (3:0).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Реал Солт-Лейк» завершились с менее 3.5 голами

10 из 15 последних матчей «Ванкувер» завершились с более 2.5 голами

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.