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«Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз на матч МЛС (05.06.2022)

вчера, 23:02
Ванкувер - Реал Солт-Лейк

Ставки букмекеров

«Ванкувер» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.50, ничья в игре предлагается за 3.35, а победа «Реал Солт-Лейк» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.583.472.85

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов следует ожидать в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Ванкувер» к матчу подходит располагаясь на 12 месте, с набранными 14 очками. В текущем розыгрыше команда добилась четырех побед, два раза расписала «мировую» с соперниками и в семи поединках уступила. В последних пяти турах три встречи выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Спортинг Канзас» (0:1).

«Реал Солт Лейк» по состоянию на сегодня занимает третью строчку в чемпионате, имея в активе 25 очков. В текущем розыгрыше команда семь раз обыгрывала соперников, в четырех поединках расписала «мировую» и в трех потерпела поражение. В прошедших пяти турах добыто четыре выигрыша, а одна встреча проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Хьюстон Динамо» (3:0).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Реал Солт-Лейк» завершились с менее 3.5 голами
  • 10 из 15 последних матчей «Ванкувер» завершились с более 2.5 голами
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.86 2.04 1.46 2.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:26
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:37
Обе к, забьют.
Гость
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