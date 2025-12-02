Top.Mail.Ru
 
 
 
«Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (3.12.2025)

вчера, 21:49
Брайтон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Астон Виллы» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.18 3.56 3.42

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Брайтон» относительно стабильно выглядит в этом сезоне и на данный момент занимает пятое место с 22 баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на два пункта и хочет продвинуться по турнирной таблице, но учитывая победную серию «Астон Виллы», сделать это будет проблематично. Два последних матча «Брайтона» завершились выездной победой над «Ноттингем Форест» (2:0) и домашним успехом с «Брентфордом» (2:1).

«Астон Вилла» идет на своей длинной серии побед и даже не позволяет соперникам сыграть с ней вничью. Коллектив из Бирмингема набрал 24 очка и занимает четвертое место, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. В игре на выезде с «Брайтоном» гости хотят добиться очередной победы, но и ничья не станет катастрофой. В прошлом туре «Астон Вилла» минимально обыграла «Вулверхэмптон» (1:0), а ранее оказалась сильнее «Янг Бойз» в Лиге Европы (2:1).

Информация для ставок

  • «Брайтон» не проигрывает на своем поле уже 13 матчей подряд
  • «Астон Вилла» выиграла шесть поединков подряд во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Астон Виллы»

Прогноз

«Брайтон» очень мощно играет дома, но и получил серьезного соперника в этом туре. Предполагаем, что игра будет равная и приведет к ничьей, на которую можно поставить по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.94 1.36 2.02 1.81 1.58 2.26
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:37
Соперники этого матча на данный момент достойны друг друга . Думаю по крайней мере обменяются голами - Обе забьют - ОЗ.
