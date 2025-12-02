«Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (3.12.2025)

1764701375

вчера, 21:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Астон Виллы» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Брайтон» относительно стабильно выглядит в этом сезоне и на данный момент занимает пятое место с 22 баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на два пункта и хочет продвинуться по турнирной таблице, но учитывая победную серию «Астон Виллы», сделать это будет проблематично. Два последних матча «Брайтона» завершились выездной победой над «Ноттингем Форест» (2:0) и домашним успехом с «Брентфордом» (2:1).

«Астон Вилла» идет на своей длинной серии побед и даже не позволяет соперникам сыграть с ней вничью. Коллектив из Бирмингема набрал 24 очка и занимает четвертое место, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. В игре на выезде с «Брайтоном» гости хотят добиться очередной победы, но и ничья не станет катастрофой. В прошлом туре «Астон Вилла» минимально обыграла «Вулверхэмптон» (1:0), а ранее оказалась сильнее «Янг Бойз» в Лиге Европы (2:1).

Информация для ставок

«Брайтон» не проигрывает на своем поле уже 13 матчей подряд

«Астон Вилла» выиграла шесть поединков подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Астон Виллы»

Прогноз

«Брайтон» очень мощно играет дома, но и получил серьезного соперника в этом туре. Предполагаем, что игра будет равная и приведет к ничьей, на которую можно поставить по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.