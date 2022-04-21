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«Газиантеп» — «Гёзтепе». Прогноз на матч Суперлиги Турции (23.04.2022)

вчера, 22:47
Газиатеп - Гёзтепе

Ставки букмекеров

«Газиантеп» в грядущей встрече идет фаворитом. Ставку на победу хозяев предлагают сделать с коэффициентом 1.91, ничейный исход в матче продается по 3.80, а победа «Гёзете» по 3.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.984.00
Фонбет 2.15 3.30 3.20
Мелбет 1.90 3.98 4.04
1XBET 1.90 3.98 4.04

Аналитики полагают, что матч будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.69, а ТМ (2.5) по 2.18.

Форма команд

«Газиантеп» к 34 туру подходит на 15 месте с 41 набранным очком. В нынешней кампании команда смогла 11 раз обыграть соперника, восемь игр закончить с равным счетом и в 14 случаях уступила. Последние пять туров завершились тремя поражениями, а также клуб по разу выиграл и сыграл вничью. В крайней игре очки были отданы «Коньяспору» (4:1).

«Гёзтепе» по состоянию на сегодня располагается на предпоследнем месте, имея 27 очков в активе. По ходу сезона клуб добился семи побед, шести ничьих и 20 раз проиграл. Последние пять туров закончились пятью поражениями. В крайнем матче команду огорчил «Фенербахче» (2:0).

Информация для ставок

  • «Гёзтепе» не выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчей «Газиантепа» забили обе команды
  • 10 из 15 последних матчей «Газиантепа» завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая сложное турнирное положение обеих команд, текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.61 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.75 2.17
Фонбет 2.00 1.72
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 2.23 1.73
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 22:54
Здесь я выбираю в качестве альтернативной ставки ТБ (2.5). Считаю, что командам будет под силу сообразить на двоих 3 гола. Соперники исправно обменивались забитыми голами в последних 6-ти очных встречах. Последняя личная игра завершилась результативной ничьей - (2:2). Вполне можно ожидать, что и сейчас команды покажут атакующий и искрометный футбол.
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