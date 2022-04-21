«Газиантеп» — «Гёзтепе». Прогноз на матч Суперлиги Турции (23.04.2022)

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вчера, 22:47

Ставки букмекеров

«Газиантеп» в грядущей встрече идет фаворитом. Ставку на победу хозяев предлагают сделать с коэффициентом 1.91, ничейный исход в матче продается по 3.80, а победа «Гёзете» по 3.75 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что матч будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.69, а ТМ (2.5) по 2.18.

Форма команд

«Газиантеп» к 34 туру подходит на 15 месте с 41 набранным очком. В нынешней кампании команда смогла 11 раз обыграть соперника, восемь игр закончить с равным счетом и в 14 случаях уступила. Последние пять туров завершились тремя поражениями, а также клуб по разу выиграл и сыграл вничью. В крайней игре очки были отданы «Коньяспору» (4:1).

«Гёзтепе» по состоянию на сегодня располагается на предпоследнем месте, имея 27 очков в активе. По ходу сезона клуб добился семи побед, шести ничьих и 20 раз проиграл. Последние пять туров закончились пятью поражениями. В крайнем матче команду огорчил «Фенербахче» (2:0).

Информация для ставок

«Гёзтепе» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчей «Газиантепа» забили обе команды

10 из 15 последних матчей «Газиантепа» завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая сложное турнирное положение обеих команд, текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.61 в БК Фонбет.