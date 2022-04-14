«Гиресунспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч Суперлиги (17.04.2022)

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вчера, 23:58

Ставки букмекеров

«Бешикташ», играющий на выезде, идет фаворитом в предстоящем матче, хоть и не с большой разницей. Победу «Гиресунспор» предлагают заиграть за 2.95, ничья идет по 3.40, а победа «Бешикташа» расценивается 2.39.

Эксперты ожидают, что в игре забьют обе команды, опираюсь на соответствующую статистику. Такое событие можно взять за 1.63, а противоположный результат котируется 2.20 в БК Фонбет

Форма команд

«Гиресунспор» подходит к 33 туру на 16 строчке таблицы, за шаг от зоны вылета. За весь чемпионат клуб смог 11 раз обыграть соперника, шесть игр закончил ничьей и 15 раз проиграл, тем самым набрав 39 очков. В последних пяти турах, клуб трижды праздновал победы, по разу сыграл вничью и проиграл, таким образом записав к себе в актив 10 очков и 15 возможных. В крайней игре был обыгран «Йени Малатьяспор» (0-1), занимающий последнее место.

«Бешикташ» в текущем чемпионате 13 раз одержал победу, 11 матчей закончил ничьей и 8 игр проиграл. Клуб находится на 7 месте с 50 набранными очками. Последние пять туров выдались для команды не очень удачными, три матча закончились равным счетом, один проигран, а в крайнем туре добыта победа над «Аланьяспор» (4-1).

Информация для ставок

«Гиресунспор» не выиграл в 10 из 15 последних матчах

«Бешикташ» сыграл вничью в 6 из 10 последних выездных матчах в чемпионате

11 из 15 последних матчей «Гиресунспор» закончились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая турнирные амбиции и форму команд, можем предположить, что «Гиресунспор» к этому матчу подойдет с большим желанием и жаждой добыть очки. Поэтому, предлагаем Вам заиграть ставку, что «Гиресунспор» не проиграет с коэффициентом 1.58 в БК Фонбет.