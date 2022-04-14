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«Гиресунспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч Суперлиги (17.04.2022)

вчера, 23:58
Гиресунспор - Бешикташ

Ставки букмекеров

«Бешикташ», играющий на выезде, идет фаворитом в предстоящем матче, хоть и не с большой разницей. Победу «Гиресунспор» предлагают заиграть за 2.95, ничья идет по 3.40, а победа «Бешикташа» расценивается 2.39.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.612.35
Фонбет 3.05 3.60 2.25
Мелбет 3.05 3.62 2.37
1XBET 3.05 3.62 2.37
BetBoom 3.07 3.43 2.32

Эксперты ожидают, что в игре забьют обе команды, опираюсь на соответствующую статистику. Такое событие можно взять за 1.63, а противоположный результат котируется 2.20 в БК Фонбет

Форма команд

«Гиресунспор» подходит к 33 туру на 16 строчке таблицы, за шаг от зоны вылета. За весь чемпионат клуб смог 11 раз обыграть соперника, шесть игр закончил ничьей и 15 раз проиграл, тем самым набрав 39 очков. В последних пяти турах, клуб трижды праздновал победы, по разу сыграл вничью и проиграл, таким образом записав к себе в актив 10 очков и 15 возможных. В крайней игре был обыгран «Йени Малатьяспор» (0-1), занимающий последнее место.

«Бешикташ» в текущем чемпионате 13 раз одержал победу, 11 матчей закончил ничьей и 8 игр проиграл. Клуб находится на 7 месте с 50 набранными очками. Последние пять туров выдались для команды не очень удачными, три матча закончились равным счетом, один проигран, а в крайнем туре добыта победа над «Аланьяспор» (4-1).

Информация для ставок

  • «Гиресунспор» не выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Бешикташ» сыграл вничью в 6 из 10 последних выездных матчах в чемпионате
  • 11 из 15 последних матчей «Гиресунспор» закончились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая турнирные амбиции и форму команд, можем предположить, что «Гиресунспор» к этому матчу подойдет с большим желанием и жаждой добыть очки. Поэтому, предлагаем Вам заиграть ставку, что «Гиресунспор» не проиграет с коэффициентом 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.47 1.97 1.92 1.53 2.62
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 1.99 1.91
1XBET 1.99 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:35
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре.
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