«Гёзтепе» — «Бешикташ». Прогноз на матч Суперлиги Турции (15.05.2022)

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сегодня, 00:23

Ставки букмекеров

«Бешикташ» является фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 1.63, ничья в поединке предлагается за 4.40, а победа «Гёзтепе» за 4.70 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают изобилия голов в предстоящем поединке. Ставка ТБ (2.5) продается по цене 1.49, а ТМ (2.5) по 2.65.

Форма команд

«Гёзтепе» к 37 туру уже точно вылетает из Суперлиги, набрав к этому времени всего 28 очков. В нынешнем розыгрыше клуб по семь матчей выиграл и сыграл вничью, а в 22 потерпел неудачу. В последних пяти турах четыре поединка завершились поражением и в одном матче расписана «мировая». В крайней встрече победа была отдана «Карагюмрюку» (3:1).

«Бешикташ» по состоянию на сегодня располагается на седьмой строчке таблице, имея в активе 55 очков. В текущей кампании команда 14 раз обыгрывала соперников, в 13 матчах был ничейный исход, а в девяти допущено поражение. В предшествующих пяти турах добыто по две победы и ничьи, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии с «Фенербахче» победителя не выявлено (1:1).

Информация для ставок

«Гёзтепе» проиграл в 13 из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчах «Бешикташа» забили обе команды

«Бешикташ» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Бешикташа» с коэффициентом 2.01 в БК Фонбет.