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«Касымпаша» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч Суперлиги (17.04.2022)

вчера, 23:32
Касымпаша - Адана Демирспор

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом «Касымпаша» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставку на победу хозяев можно заиграть по коэффициенту 2.37, ничьях в матче предлагается по 3.60, а победа «Адана Демирспора» по 2.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.702.99
Фонбет 2.20 3.70 3.05
Мелбет 2.27 3.80 3.09
1XBET 2.27 3.80 3.09

Эксперты ожидают, что в матче забьют обе команды. Такой исход идет по цене 1.57, а противоположный по 2.30.

Форма команд

«Касымпаша» подходит к противостоянию на 13 месте в таблице и 41 набранным очком. Клуб в текущей компании 11 раз уходил с поля победителем, восемь игр закончил с равным счетом и 13 раз терпел поражение. В последних пяти турах команда лишь однажды не смогла набрать три очка, случилось это в крайнем матче против «Карагюмрюка» (3:2), занимающего 10 место в чемпионате.

«Адана Демирспор» после 32 отыгранных туров имеет в активе 52 очка, занимая при этом пятое место в турнирной таблице. Команда по ходу розыгрыша добилась 14 побед, 10 игр закончила вничью и 8 раз проиграла. Предыдущие пять туров выдались напряженными. В двух играх достигнут максимальный результат, еще в двух случаях команда уступила и один раз разошлась миром с соперником. Крайний тур увенчался победным результатом над «Алтаем» (3-1).

Информация для ставок

  • Единственная очная встреча команд закончилась со счетом 0-0
  • 8 из 10 последних матчей «Касымпаша» завершились с более 2.5 голами
  • В 6 из 10 последних матчей «Адана Демирспора» забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.72 2.20
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.34 1.66
1XBET 2.34 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:49
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
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