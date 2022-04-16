«Касымпаша» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч Суперлиги (17.04.2022)

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вчера, 23:32

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом «Касымпаша» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставку на победу хозяев можно заиграть по коэффициенту 2.37, ничьях в матче предлагается по 3.60, а победа «Адана Демирспора» по 2.85 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают, что в матче забьют обе команды. Такой исход идет по цене 1.57, а противоположный по 2.30.

Форма команд

«Касымпаша» подходит к противостоянию на 13 месте в таблице и 41 набранным очком. Клуб в текущей компании 11 раз уходил с поля победителем, восемь игр закончил с равным счетом и 13 раз терпел поражение. В последних пяти турах команда лишь однажды не смогла набрать три очка, случилось это в крайнем матче против «Карагюмрюка» (3:2), занимающего 10 место в чемпионате.

«Адана Демирспор» после 32 отыгранных туров имеет в активе 52 очка, занимая при этом пятое место в турнирной таблице. Команда по ходу розыгрыша добилась 14 побед, 10 игр закончила вничью и 8 раз проиграла. Предыдущие пять туров выдались напряженными. В двух играх достигнут максимальный результат, еще в двух случаях команда уступила и один раз разошлась миром с соперником. Крайний тур увенчался победным результатом над «Алтаем» (3-1).

Информация для ставок

Единственная очная встреча команд закончилась со счетом 0-0

8 из 10 последних матчей «Касымпаша» завершились с более 2.5 голами

В 6 из 10 последних матчей «Адана Демирспора» забили обе команды

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