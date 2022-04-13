«Кайсериспор» — «Ризеспор». Прогноз на матч Суперлиги (15.04.2022)

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вчера, 21:32

Ставки букмекеров

«Кайсериспор» идет фаворитом встречи, по мнению аналитиков. Ставку на их победу можно взять по цене 2.07, шансы «Ризеспора» оценивают коэфициентом 3.50, а ничья предлагается по котировке 3.55 в БК Фонбет.

Эксперты так же считают, что матч будет достаточно результативным. Ставку на ТБ (2.5) предлагают заиграть за 1.83, а ТМ (2.5) за 1.98.

Форма команд

«Кайсериспор» после 32 туров располагает такими результатами: 11 побед, восемь ничьих и 13 поражений. Находится команда на 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Последние пять туров были не очень удачными для клуба. «Кайсериспор» потерпел четыре проигрыша и только в крайней игре смог достичь победы, обыграв клуб «Гёзтепе» (1-2), который отчаянно борется за выживание.

«Ризеспор», в свою очередь, провёл последние пять игр чуть более успешно. Команда одержала две победы, тем самым записав в актив шесть очков из 15 возможных. В прошедшем туре «Ризеспор» одолел одного из лидеров чемпионата «Коньяспор» (2-1). Всего же в текущей кампании клуб из Ризе победил восемь раз, пять игр закончил вничью и 19 раз был обыгран.

Информация для ставок

«Ризеспор» выиграл 3 из 5 последних очных встреч

9 из 15 последних матчей «Ризеспора» закончились с более 2.5 голами

«Кайсериспор» в 9 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

Прогноз

«Ризеспор» является одной из команд борющихся за выживание, а «Кайсериспор» имеет определенные амбиции, чтобы повысить свой турнирный статус. На данный момент сразу пять команд имеют по 41 очку. Исходя из данных фактов, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Кайсериспора» с коэффициентом 1.52 в БК Фонбет.